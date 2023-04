La techno s’inspire de la nature au Musée de la civilisation

Qu’ont en commun une motomarine et un calmar? Le principe de propulsion de la première est calqué sur celui du deuxième. Le Musée de la civilisation propose de découvrir ce genre d'innovations qui tirent leur origine de la faune et de la flore dans la nouvelle exposition Nature inspirante, techno inspirée.

Conçue par le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier, en collaboration avec le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke et l’Institut de biomimétisme, la dizaine de modules de l’exposition s’intéresse surtout aux innovations en transport. Certaines stations comportent des dispositifs interactifs.

Nature inspirante, techno inspirée vise à donner des outils afin de faire face aux défis environnementaux. C’est toujours l’idée d’inspirer la génération future. La nature, les espèces ont toujours été capables de s’adapter , avance Raphaël Bourgeois, directeur adjoint diffusion au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier. L’exposition cible un public âgé de 8 à12 ans.

Le bec pointu du martin-pêcheur fait peu d'éclaboussures quand il plonge dans l'eau. Le nez allongé de la locomotive permet de fendre l'air de la même manière. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Les visiteurs pourront notamment apprendre comment un ingénieur japonais s’est inspiré du bec des martins-pêcheurs pour amenuiser le bruit des trains à grande vitesse lorsqu'ils passent dans les tunnels.

« Il suffit de s’inspirer autour de nous pour réussir à trouver une solution. » — Une citation de Raphaël Bourgeois, directeur adjoint diffusion au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

L'exposition met en valeur le biomimétisme qui consiste à trouver des solutions dans la nature, à des problèmes humains. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Une exposition écoresponsable

En plus d’aborder l’ingéniosité de la nature, l’exposition s’efforce de préserver celle-ci. L’équipe du Musée de la civilisation a choisi de ne pas repeindre les murs de la salle vu la courte durée de l’exposition. Les panneaux de citations sont faits de cartons recyclés et sont imprimés avec de l’encre non toxique. Aucun nouveau mobilier n’a été acheté ou confectionné pour cette salle.

L’exposition s’arrête au Musée de la civilisation jusqu’au 10 septembre avant de repartir vers d’autres établissements du pays.