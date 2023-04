Saint-Georges, un village taillé dans le bois

En 1926, c’est sur ce territoire propice à l’industrie forestière que s’est installée l’usine de pâte à papier qui a fait prospérer la région durant plus de 80 ans.

En moyenne, 300 à 400 personnes écumaient la forêt pour approvisionner l’usine de sa matière première, les troncs d’arbre. Quelques centaines d’autres étaient chargées de les transformer en papier. La ville de Pine Falls est créée à la fin des années 1920 pour accueillir les travailleurs et leurs familles.

Parmi les employés se trouvaient un père et son fils. Charlie Niedermayer y a travaillé pendant 35 ans et Jim l’a rejoint alors qu’il était âgé d’une quinzaine d’années. Les racines de cette famille sont faites de bois, comme beaucoup d’autres dans cette région.

« Je suis né et j’ai grandi ici. J'aime la forêt, c’est ce qui me retient. » — Une citation de Jim Niedermayer, sculpteur de bois

Aujourd'hui il ne reste plus rien de l'ancienne usine de pâte à papier, à part quelques reliques exposées çà et là dans la municipalité rurale d'Alexander. Photo : Radio-Canada / Alexia Bille

Lorsque l’usine ferme définitivement ses portes en 2010, plus de 600 personnes se retrouvent sans emploi. Pour Jim Niedermayer, hors de question d’abandonner le travail du bois. Depuis les années 1970, il se passionne pour la sculpture, une passion qui deviendra profession.

Il débute par la fabrication de chaises, puis tombe sous le charme de la sculpture d’animaux quelques années avant la fermeture de l’usine. Quand la scierie a fermé, j’ai acheté un semi-remorque de bois inutilisé. C’est là-dessus que je me suis fait les dents.

Jim Niedermayer a commencé à sculpter des animaux dans le bois en 2007. Photo : Radio-Canada / Alexia Bille

Ma première vraie sculpture d’animal était un horrible ours presque carré, affirme M. Niedermayer. C’était difficile de sculpter parce que je n’avais pas les bons outils, j’utilisais des scies qui servaient à couper le bois pour l’usine.

Rapidement, l’autodidacte perfectionne sa technique. Il dédie alors son art à la nature qui l’entoure et qu’il respecte. Le bois est si abondant ici que je ne sculpterai jamais un arbre vivant ni ne le couperais. Il faut qu’il soit mort.

« Notre histoire est profondément ancrée dans le bois. » — Une citation de Jim Niedermayer, sculpteur de bois

Le père de Jim Niedermayer, Charlie, travaillait le bois pour en faire des couteaux. Photo : Gracieuseté de Jim Niedermayer

La fibre artistique de Jim Niedermayer, il la doit à son père Charlie, qui avant lui sculptait le bois pour en faire des couteaux réputés dans le monde entier. Il veut lui aussi transmettre son amour et ses compétences.

Jim Niedermayer se réjouit d'enseigner à Skyla Seymour, une Autochtone qui a la nature à cœur. Photo : Gracieuseté de Jim Niedermayer

J'ai pris ma première élève [Skyla Seymour], raconte M. Niedermayer. Elle est incroyable, je suis très fière d’elle. Elle a commencé en septembre et sculpte déjà des choses magnifiques.

L'artiste espère enseigner bientôt à un plus grand nombre de personnes et leur donner le goût de ce qu’il qualifie de sport, de divertissement et d’art.

Jim Niedermayer a sculpté tellement d'ours dans sa carrière qu'il n'a plus besoin de réfléchir à ses mouvements qui sont devenus instinctifs. Photo : Radio-Canada / Alexia Bille

Jim Niedermayer a des outils plus petits et plus précis pour faire les détails de ses sculptures comme la fourrure. Photo : Radio-Canada / Alexia Bille

Jim Niedermayer peut sculpter un ours de petite taille en une heure. Photo : Radio-Canada / Alexia Bille

Jim Niedermayer réalise souvent des sculptures pour le jardin en l'honneur d'un proche décédé. Photo : Radio-Canada / Alexia Bille

En attendant, il continue de promouvoir la sculpture de bois au sein de sa communauté, en participant par exemple à la création du Festival 4P, qui fait venir des sculpteurs du monde entier à Powerview-Pine Falls.

L'hôtel Papertown Inn de Powerview-Pine Falls a acheté quelques œuvres faites lors du Festival 4P, comme ces ours de l'artiste Mike Winia. Photo : Radio-Canada / Alexia Bille

Jim Niedermayer ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Tant que ses mains fonctionnent encore, il les utilisera pour tailler le bois. Impossible pour lui de compter le nombre d'œuvres qu’il a déjà mis au monde, et qui peuplent les nombreux jardins de la région.

L’appel de la forêt

Comme beaucoup d'habitants de la région, Michelle Gervais a été séduite par les œuvres de Jim Niedermayer. Photo : Radio-Canada / Alexia Bille

L’une d’entre elles orne la terrasse du chalet de Michelle Gervais. Cette Manitobaine connaît bien la région grâce à son implication de toujours dans le tourisme provincial. De tous les endroits qu’elle a visités dans sa riche carrière, c’est dans la municipalité rurale d’Alexander qu’elle a décidé de s’installer, à 5 min de Saint-Georges.

« On adore la région parce qu’il y a beaucoup de pins et de sapins qui sont verts toute l’année. » — Une citation de Michelle Gervais, propriétaire d'un chalet dans la municipalité rurale d'Alexander

C’est un coin recherché , dit Mme Gervais qui estime que le cadre naturel y est pour beaucoup, la rivière comme le bois.

Le chemin qui mène au chalet de Michelle Gervais serpente au cœur de la forêt boréale. Photo : Radio-Canada / Alexia Bille

Les chalets sont nombreux dans ce coin de pays, et ils trouvent rapidement des acheteurs les rares fois où ils se libèrent.

Elle explique qu’en 2006 la province a mis en vente des terres de la couronne pour y construire des maisons de villégiature. Il fallait donner son nom pour un tirage au sort et une centaine de personnes y ont participé dans la région. À la clé, seule une vingtaine de terrains sont vendus, dont celui sur lequel Michelle Gervais et son mari se sont établis.

Venu le temps de construire, nul besoin d’y réfléchir, l’intérieur sera paré de bois.

Murs en bois, chauffage au bois et vue sur le boisé, le chalet de Michelle Gervais prend avantage d’un héritage propre à ce milieu. Photo : Radio-Canada / Alexia Bille

Que ce soit les murs, le mobilier ou l'environnement, tout est fait de bois au chalet de Michelle Gervais. Photo : Radio-Canada / Alexia Bille

Le chalet, on l’a construit nous-même, c’est un projet de longue haleine, raconte Mme Gervais. On aimait ce style qui donne le sentiment qu’on n’est plus en ville. Et puis on adore le bois ! On est deux canoteurs, qui adorent passer du temps au fin fond de la forêt.

Le couple passe beaucoup de temps dehors, notamment l’hiver où il sillonne la région en motoneige. C’est de toute beauté ! On passe des journées en motoneige à rendre visite à des amis sans jamais aller sur la route ou la rivière. C’est une expérience absolument incroyable de traverser le bois comme ça , explique-t-elle.

Même en hiver, les arbres de la région de Saint-Georges conservent leur verdure. Photo : Radio-Canada / Alexia Bille

Impossible de manquer les nombreux motoneigistes qui éprouvent le même plaisir que Michelle Gervais à profiter de la forêt boréale en hiver. Un véhicule qu’ils troquent pour le quad quand vient l’été.