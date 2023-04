« L’école, ce n’est pas un lieu de prière », affirme Bernard Drainville

Nos écoles sont laïques et doivent le rester. Et donc, j’enverrai une directive aux centres de services scolaires pour qu’ils s'assurent que les salles de classe restent des salles de classe et ne deviennent pas des salles de prière , a-t-il soutenu en mêlée de presse mercredi matin.

Le ministre réagissait à une histoire rapportée par Cogeco Nouvelles selon laquelle deux écoles secondaires de Laval avaient permis à des élèves de se regrouper dans des salles de classe pour prier parce qu'ils se rassemblaient dans des endroits inappropriés, comme les cages d'escaliers ou les stationnements.

Face à la demande grandissante, les écoles ont préféré circonscrire la pratique à certains locaux.

J’ai des cas d’écoles, au moins deux, qui sont portés à mon attention , a affirmé M. Drainville mercredi matin, lui qui avait laissé entendre la veille que la problématique était que ces locaux ne permettaient pas aux élèves de toutes confessions religieuses d'y entrer.

L’école, ce n’est pas un lieu de prières , a rectifié mercredi le ministre Drainville. Une personne ou un groupe ne devrait pas pouvoir utiliser une salle de classe comme une salle de prière.

« Ce n’est tout simplement pas compatible avec le principe de la laïcité, avec la loi sur la laïcité de l'État. » — Une citation de Bernard Drainville, ministre de l'Éducation du Québec

Je trouve que notre loi sur la laïcité est suffisamment claire. Elle dit que l’État québécois est laïque , a-t-il conclu, rappelant que l’école est une institution publique fondamentale au sein de l’État québécois.

Prier en silence

Affirmant qu'il ne peut interdire la prière à l'école, il a invité les élèves à le faire silencieusement.

« Il y a toutes sortes de façons de prier. Non, je ne peux pas interdire la prière. J'interdis les salles de prières dans les salles de classe. Maintenant, si quelqu’un veut prier silencieusement, c’est son droit fondamental. » — Une citation de Bernard Drainville, ministre de l'Éducation du Québec

C'est aussi la réponse qu'a donnée le député du Parti québécois, Pascal Bérubé, en mêlée de presse plus tôt en matinée.

Pascal Bérubé est le député du Parti québécois dans Matane-Matapédia. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

On peut prier intérieurement aussi. Pas besoin d’un local aménagé à cette fin , a-t-il répondu à un journaliste.

Le Parti québécois a déposé une motion rappelant que les écoles publiques ne sont pas des lieux de culte et que la mise en place de lieux de prière, peu importe la confession, dans les locaux d'une école publique va à l'encontre du principe de laïcité . Cette motion a été adoptée à l'unanimité.

Pascal Bérubé a dit s’inquiéter que ces cas fassent jurisprudence et que d'autres demandes soient faites ailleurs dans la province, affirmant du même souffle avoir reçu des informations alléguant un cas similaire dans un troisième établissement scolaire public.