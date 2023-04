Zones d’innovation : Rouyn-Noranda et Val-d’Or seraient toujours dans la course

Plus de deux ans après avoir déposé des projets de zone d’innovation au ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, les villes de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or sont toujours en attente d’une réponse.

Par courriel, le ministère assure que les deux dossiers sont encore en analyse. On ajoute que tous les projets font l’objet d’un processus d’analyse et d’accompagnement, avec la collaboration de plusieurs ministères et organismes .

Le ministère mentionne également que peu de projets seront officiellement reconnus.

Parmi les projets de ZI [zone d’innovation] déposés, seuls un petit nombre de calibre international dans des secteurs d’avenir et des technologies de pointe seront reconnus officiellement parmi les zones d’innovation Québec (ZIQ) , précise par courriel Jean-Pierre D'Auteuil, responsable des relations médias pour le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

À Rouyn-Noranda, la Ville avait déposé un projet de zone d’innovation minière (ZIM), en collaboration avec une vingtaine de partenaires publics et privés. L’objectif des partenaires est notamment de développer différents projets de recherche pour amener l’industrie minière vers une nouvelle ère minière, plus durable, plus connectée avec son milieu.

Il était prévu que Ressources Falco soit un partenaire dans le projet. On apprenait la semaine dernière que le projet Horne 5 de Ressources Falco est en péril.

Selon nos informations, la Ville de Rouyn-Noranda aurait toutefois trouvé une solution pour maintenir le projet de ZIM dans l’éventualité où le projet Horne 5 n’irait pas de l’avant.

La zone d'innovation de Val-d'Or serait située dans le secteur de l'aéroport. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté CDIVD

À Val-d’Or, le projet de Zone d'innovation, qui serait situé dans le parc aéroportuaire, a comme objectif de mettre en valeur les ressources naturelles en milieu nordique boréal. Il prévoit notamment la construction d’un centre de recherche et d’innovation et un nouveau quartier résidentiel.

Le député de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Daniel Bernard, et le député d’Abitibi-Est, Pierre Dufour, assurent que les projets sont toujours en analyse et qu’aucune décision n’a encore été prise.