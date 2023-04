Des pompiers font appel pour une meilleure protection contre le cancer

Des pompiers en Saskatchewan poussent pour avoir de meilleures protections contre le cancer après que le Centre international de recherche sur le cancer (IARC) ait déclaré que ceux qui font ce métier sont plus à risque de contracter certains types de cette maladie.

Ames Leslie est un pompier de 44 ans qui travaille à Battleford, en Saskatchewan.

Il a récemment appris qu'il était atteint du cancer testiculaire.

Ames Leslie affirme qu'il a souvent été exposé à des substances cancérigènes au cours de sa carrière.

Ames Leslie est pompier à Battleford en Saskatchewan depuis 22 ans. Photo : Soumise par Ames Leslie

Selon l'épidémiologiste du travail, Nicola Cherry, les pompiers qui interviennent sur les lieux d'un incendie peuvent être exposés à diverses substances chimiques et dangereuses. Ils sont également exposés à des éléments tels que les gaz d'échappement de leurs propres camions.

Aussi l'équipement conçu pour protéger les pompiers contient des matériaux cancérigènes et c'est pour cela que les pompiers ont tendance à porter leurs équipements de protection le moins possible.

Une étude de l'Association internationale des pompiers (IAFF) démontre que de 95 % des décès des pompiers canadiens actifs étaient reliés au cancer.

Selon le président de la section 181 de l' IAFF , Tyler Packham, la cendre qui était jadis une source de fierté, est maintenant vue comme un danger.

Auparavant, c'était un signe d'honneur d'avoir des équipements sales et brûlés. Ça signifiait que nous avions été à la guerre et que nous avions survécu , affirme-t-il. Maintenant, on voit cela comme avoir du cancer sur nos équipements.

En Saskatchewan, 20 % des travailleurs qui sont morts suite à une maladie du travail entre la période de 2011 et de 2020 était un pompier atteint d'un cancer, selon le rapport annuel de la Commission des accidents de travail (WCB).

Ces chiffres ont poussé la WCB à embaucher le fondateur de l'organisme Firefighter Cancer Consultants, Jim Burneka. Cet organisme vient en aide aux pompiers en leur donnant des informations pour mieux se protéger contre le cancer..

Jim Burneka a visité 8 services d'incendie à travers la Saskatchewan en 2019 et il a ensuite mis sur pied une liste de 30 recommandations. L’une d’elles stipule que les pompiers doivent nettoyer leur équipement sur les lieux de l’incendie.

Certains employés dans ce secteur affirment cependant que ces recommandations tardent à se concrétiser à cause d'un manque de fonds, surtout dans les communautés rurales et dans le nord de la Saskatchewan.

Avec les informations de Nicholas Frew