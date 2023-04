Les joueurs de curling s’inquiètent de l’avenir de leur sport à Windsor

Nous sommes inquiets pour l'avenir de ce sport dans notre région , explique Andrew Kuntz, membre du comité Future of Curling de Windsor-Essex.

Roseland est une propriété municipale construite en 1979 qui comprend à la fois des installations de golf et de curling.

Le bâtiment de Roseland a presque 50 ans et est devenu inefficace , explique Gary Kaschak, président de Roseland et conseiller du quartier 8. Cependant, il veut que Windsor conserve des installations pour le curling.

« Je souhaite à 100 % que le curling reste à Windsor, dans un lieu qui pourrait être encore Roseland ou une patinoire municipale excédentaire qui serait convertie en piste de curling. » — Une citation de Gary Kaschak, conseiller du quartier 8

Le comité Future of Curling in Windsor-Essex à lancé une pétition pour demander d'être associé à tout projet d'aménagement pour le curling à Windsor et obtenir le soutien de la communauté.

Le conseiller Gary Kaschak affirme que le conseil d'administration de Roseland s'est efforcé de tenir les joueurs du curling au courant de tout changement.

À ce jour, aucun échéancier n'a été proposé.

Consultation des joueurs de curling

Selon le conseiller Gary Kaschak, les consultations ont commencé il y a presque deux ans.

Au cours des 18 à 24 derniers mois, nous avons communiqué avec les dirigeants de la communauté du curling et les avons tenus au courant de l'avenir du curling , confirme-t-il.

Selon Andrew Kuntz, le conseil d'administration de Roseland a engagé un consultant en golf. Il a fait un sondage qui comportait environ 30 questions, dont trois concernaient le curling.

Ils ont récemment réalisé une étude de faisabilité sur le centre qui a révélé qu'il n'était plus viable et qu'il devait être démoli [...] Le conseil d'administration est d'accord, mais il dit en même temps qu'il va procéder à une consultation ouverte , explique M. Kuntz.

Malgré l'assurance d'une consultation, la question d’inclure la communauté n’est pas encore tirée au clair, affirme M. Kuntz.

On aurait aimé qu’il y ait beaucoup plus de consultation communautaire avec les gens qui font du curling , renchérit Tom Sobocan, un ancien joueur et entraîneur de curling dans des écoles secondaires à Windsor.

Quel avenir?

La possibilité de déplacer les joutes de curling à Windsor préoccupe M. Kuntz.

En général, la glace utilisée pour le curling est très différente de celle sur laquelle on patine [...] C'est une glace plus dure et elle nécessite une atmosphère parfaite , explique-t-il.

Selon lui, le fait de ne pas disposer d'installations vouées au curling pourrait compromettre l'aspect social de ce sport.

La tradition du curling veut que l'on passe un moment avec l'équipe que l'on vient d'affronter et que l'on prenne un verre ou que l'on s'amuse de ce qui s'est passé pendant le match , dit M. Kuntz.

« Nous avons une forte proportion de personnes âgées parmi nos joueurs et c'est un sport amusant et passionnant [...] c'est vraiment une occasion pour les joueurs âgés de sortir de chez eux pendant l'hiver et de rencontrer des gens. » — Une citation de Andrew Kuntz, membre du comité Future of Curling de Windsor-Essex

Selon Tom Sobocan, le curling est un sport d’une importance capitale dans la vie des Canadiens en général et des résidents de Windsor en particulier.

Le curling est un sport dans lequel nos équipes réussissent très bien sur le plan mondial , rappelle-t-il.

Le conseiller Gary Kaschak tente de calmer les inquiétudes. Le processus de consultation sera prochainement mis en place pour que toute la communauté donne son avis sur l'avenir des installations de Roseland.

Il précise en outre qu'il reviendra au conseil municipal de prendre la décision après les consultations.

Avec les informations de CBC et de Gabriel Nikundana