Fermeture du train léger en raison d’un problème d’alimentation électrique

Le service d’autobus R1 est en vigueur entre les stations Tunney's Pasture et Blair.

Lors d'une conférence de presse mercredi après-midi, le transporteur a indiqué que les autobus R1 resteront en service pour une durée indéterminée.



Je vois que les températures augmentent, la glace va fondre, on va aller tout inspecter et prendre la décision de repartir le service aussitôt que possible , a indiqué a directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar.

La directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Mme Amilcar affirme qu'OC Transpo a pris la décision de tout arrêter pour éviter les bris aux infrastructures et ne prendre aucun risque et qu'à ce stade, on ne peut pas dire qu'il y ait des bris.



Plusieurs utilisateurs se sont plaints sur les réseaux sociaux du manque de communication d'OC Transpo envers les usagers présents dans le train léger mercredi matin.

Je suis désolée d'entendre que la communication dans le train a été déficiente, on a travaillé fort là-dessus ces derniers mois, on va le vérifier car le minimum qu'on doit à nos usagers est de leur dire ce qu'il se passe , a ajouté Mme Amilcar, qui continue de défendre la fiabilité du train léger.

Retour sur la journée

La première alerte concernant l'arrêt d'un train a été émise vers 8 h 50. Peu après, il y a eu d’autres fermetures aux stations uOttawa, Lees et Hurdman. Les fermetures se sont ensuite multipliées.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

La région de la capitale nationale fait l'objet d'un avertissement de pluie verglaçante, ce qui est à l'origine des pannes, a indiqué Oc Transpo, mercredi en début d'après-midi.

En prévision de la pluie verglaçante prévue, les trains ont circulé en continu pendant la nuit et ce matin. 13 trains circulaient, dont 10 avaient des dispositifs pour réduire l'accumulation de glace sur les câbles aériens. Malgré ces précautions, cinq véhicules se sont immobilisés et les clients ont dû être évacués en toute sécurité , a expliqué la directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, dans un mémo adressé aux élus et rendu public.

Compte tenu des conditions actuelles et pour assurer la sécurité des clients, nous avons pris la mesure supplémentaire de suspendre le service sur la ligne 1 et nous avons mis en place le service de bus R1. Le service par bus circule entre les stationsTunney's Pasture et Blair à des intervalles d'environ 20 minutes , a indiqué OC Transpo dans sa plus récente mise à jour.

Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, a réagi sur le réseau social Twitter. Comme tous les résidents d'Ottawa et les usagers du transport en commun, je suis frustré par l'interruption du service du TLR aujourd'hui en raison des conditions météorologiques extrêmes que nous avons connues , a-t-il écrit.

OC Transpo travaille fort pour résoudre les problèmes et rétablir le service dès que possible , a-t-il ajouté.

Le train léger a eu des problèmes mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Plus tôt cette année, la pluie verglaçante a entraîné une fermeture de plusieurs jours de la ligne de train léger lorsque l'accumulation de glace dans cette même partie de la ligne, près de la station Lees, a fait fondre une partie du réseau électrique aérien.