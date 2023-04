Poilievre en faveur du 3e lien, mais attend encore les études

« Je pense que les gens de Québec devraient recevoir leur juste part de l’argent pour les infrastructures fédérales », déclare-t-il au micro de l'émission Première heure.

Pierre Poilievre se dit aussi ouvert à ce que le tunnel Québec-Lévis offre plus de place au transport en commun, comme ce qui a été rapporté par Radio-Canada mardi matin. Il semble toutefois hésitant à le faire au détriment de l’automobile.

Je veux mettre fin à la guerre contre la voiture. Il nous faut des voitures, ça n’a pas de bon sens de dire que tout le monde va utiliser le transport en commun , martèle-t-il.

Le chef conservateur attend tout de même de voir les études sur le projet du gouvernement de François Legault avant de se prononcer plus clairement sur la forme qu’il prendra. Je vais garantir que la région de Québec et Lévis va recevoir sa juste part de l’argent et si c’est la volonté du peuple de le mettre dans le troisième lien, je suis là pour l’appuyer , résume-t-il.

Coupes et réductions de dépenses

Le premier ministre Justin Trudeau était lui aussi de passage dans la région pour l’annonce des investissements au Chantier Davie. Il a notamment lancé quelques pointes à l’endroit des conservateurs.

Ça ne change rien pour moi qu’on soit en campagne électorale ou pas, je partage un message de gros bon sens , a répliqué Pierre Poilievre.

Le chef conservateur a tout de même profité de son passage à l’émission pour livrer quelques attaques au premier ministre. Le gouvernement de Justin Trudeau a doublé la dette nationale. En ajoutant plus de dettes que tous les premiers ministres ensemble , indique-t-il.

La dette fédérale a effectivement augmenté pendant les dernières années. Avec le dernier budget, elle atteindra 1221 milliards alors qu’elle était de 721 milliards au début de la pandémie. Malgré ces augmentations, la dette du Canada est toujours parmi les plus basses dans le monde et le pays jouit encore de sa cote AAA auprès des agences de notation.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le premier ministre Justin Trudeau et la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland, lors de la présentation du budget le 28 mars. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Pour réduire les déficits, Pierre Poilievre propose de réduire les impôts et d’instaurer une limite légale sur les dépenses gouvernementales. La limite légale qui obligerait le gouvernement à trouver un dollar d’économie pour chaque dollar de dépense. C'est comme ça que les familles et les petites entreprises gèrent leurs finances, en faisant des trades off comme on dit en anglais , explique-t-il.

Certaines coupes doivent tout de même être effectuées selon lui et dans son viseur, il y a notamment CBC, le service anglophone de la Société Radio-Canada. CBC fait exactement ce que les autres médias anglais font. Souvent la couverture des États-Unis est la même chose qu’on peut voir à CNN , argue-t-il.

Il croit également que la couverture du diffuseur public est injuste. Évidemment CBC déteste le Parti conservateur. Ils essaient de nous battre et ça prend 8 milliards de dollars pour le faire , a martelé le chef du parti.

Pierre Poilievre affirme toutefois qu’il ne compte pas réserver le même sort au service francophone. Il y a une raison pour laquelle Radio-Canada existe, c’est pour combler un besoin que le marché ne va pas combler. On est dans un grand océan d’anglais en Amérique du Nord, donc c’est plus difficile de maintenir une couverture médiatique en français, c’est la raison pour laquelle le gouvernement devrait financer ça , admet-il.

Avec les informations d'Alex Boissonneault et Julien Fontaine-Doray.