Terre-Neuve-et-Labrador réglemente l’hébergement à court terme de type Airbnb

Les services d’hébergement à court terme non titulaires d’un permis, du genre Airbnb, devront s’inscrire d’ici un an auprès des autorités de Terre-Neuve-et-Labrador en vertu d’une nouvelle réglementation.

Le ministre du Tourisme, Steve Crocker, en a fait l'annonce mardi. Il a expliqué que la loi sur les établissements touristiques devient la loi sur l’hébergement touristique. Les services d’hébergement à court terme, Airbnb comme les autres, devront respecter les mêmes règles municipales et provinciales que les entreprises touristiques formelles.

Tout hébergement qui dispose déjà d’un permis accordé par le ministère du Tourisme sera automatiquement inscrit en vertu des nouvelles règles. Les autres doivent s’inscrire d’ici le 31 mars 2024. Il n’y a pas de frais d’inscription, assure le ministre Crocker.

Des mesures sont aussi prévues pour empêcher ceux qui ne s'inscrivent pas de s'afficher sur leur plateforme respective.

Soyons très clairs. Si vous n’êtes pas inscrits au 31 mars 2024, vous n’aurez plus accès aux plateformes , a déclaré Steve Crocker.

Le ministre a dit qu’il fallait moderniser cette loi adoptée dans les années 1970 pour mieux encadrer l’industrie touristique actuelle. Il a souligné que les hébergements non réglementés sont de plus en plus nombreux et que cela peut mener à des lacunes en matière de santé et de sécurité.

Steve Crocker a ajouté que les hébergements de type Airbnb ont une place dans l’industrie et qu’il souhaite en voir plus en milieu rural, où on trouve moins d’entreprises d’hébergement.

L’industrie touristique appuie le changement

L’organisme Destination St. John's estime que le nord-est de la péninsule d’Avalon compte à lui seul 800 hébergements sans permis qui ont vendu 68 000 nuitées et gagné des revenus de 14 millions de dollars l’an dernier.

Le fait de réglementer ces activités constitue une étape afin de rendre les choses plus équitables pour l’industrie touristique, selon la présidente de Destination St. John's, Heather McKinnon.

Le changement réjouit aussi la présidente de l’organisme Hospitality Newfoundland and Labrador, Deborah Bourden. Elle dit espérer un plus grand professionnalisme et un rapprochement entre les membres de l’industrie traditionnelle et les services d’hébergement à court terme.