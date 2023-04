Le procès pour le meurtre de Marrissa Shen débute à la Cour Suprême à Vancouver

Ibrahim Ali était âgé de 28 ans au moment de son arrestation. Il est accusé du meurtre au premier degré de Marrisa Shen, 13 ans, retrouvée sans vie dans le parc Central de Burnaby en juillet 2017.

La police avait alors affirmé que l’homme, un réfugié syrien arrivé au Canada 17 mois plus tôt n'avait pas de casier judiciaire.

La victime a été portée disparue dans la nuit du 18 au 19 juillet. Elle avait quitté son immeuble résidentiel, près du parc Central de Burnaby, vers 18 heures. Sept heures plus tard, la police a trouvé son corps dans un buisson du parc.

Un an sans réponse

La mort de Marrisa Shen, retrouvée dans un endroit très fréquenté du parc Central, à Burnaby, avait choqué la communauté. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jon Hernandez/CBC

Le suspect a été arrêté plus d'un an après la mort de l'adolescente. L’Unité d’enquête intégrée sur les homicides de la Gendarmerie royale du Canada affirme que son enquête sur sa mort est sa plus importante à ce jour, avec plus de 600 entrevues réalisées.

Le procès devant jury devrait se poursuivre jusqu’au 30 juin.