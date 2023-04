Un jeune heurté par un homme de 89 ans exige des tests de conduite pour les aînés

Le fils de 29 ans de Sarah March, Damien Tomsett, marchait vers l'est sur un passage pour piétons de la rue Gottingen lorsqu'il a été heurté par un VUS conduit par un homme de 89 ans.

Damien Tomsett utilise des implants cochléaires pour pallier une déficience auditive et a aussi une vision périphérique limitée, mais il assure que c'est le conducteur qui est à blâmer.

Il ne m'a pas vu et il a parcouru 30 à 40 pieds de plus avant que d'autres piétons l'arrêtent pour pouvoir me sortir de sous le VUS , raconte Damien Tomsett.

J'ai eu de multiples hémorragies cérébrales, de multiples fractures du crâne et [...] la moitié de mon visage est paralysée.

Damien Tomsett utilisait un passage piétonnier illuminé dans la rue Gottingen à Halifax à midi le 21 mars lorsqu'il a été heurté par un VUS conduit par un homme de 89 ans. Photo : Radio-Canada

Le conducteur de la voiture a reçu une contravention pour avoir omis de céder le passage à un piéton à un passage piétonnier.

Ce genre de loi existe ailleurs

Cinq provinces canadiennes, soit Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec, l'Alberta, l’Ontario et la Colombie-Britannique, exigent actuellement que les conducteurs âgés subissent régulièrement des tests pour conserver leur permis.

Par contre, la Colombie-Britannique a suspendu cette exigence au début de la pandémie et ne l'a pas encore rétablie.

Les autres provinces, dont la Nouvelle-Écosse, n'ont pas d'exigence semblable.

Damien Tomsett a été transporté à l'hôpital et sa mère, Sarah March, a été informée de son état environ cinq heures après son arrivée.

Sarah March dit que la Nouvelle-Écosse doit envisager de mettre en place des tests de compétence pour les conducteurs âgés après la blessure de son fils. Photo : Radio-Canada

C'était bouleversant pour moi, dit-elle. Quand on a un enfant malentendant et malvoyant, on craint constamment qu'il soit renversé par une voiture!

Damien Tomsett raconte qu'à son réveil il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait ni de ce qui s'était passé. Tout ce dont il se souvient, c'est qu'il souffrait beaucoup.

Les médecins lui ont dit d'utiliser un déambulateur pour éviter de tomber et d'aggraver ses blessures. Maintenant qu’il se rétablit, lui et sa mère disent que la province doit envisager des tests de conduite obligatoires pour les conducteurs vieillissants.

Ce n'est pas tant pour dire que vous ne pouvez pas conduire, explique Damien Tomsett. C'est juste pour s’assurer que la conduite des personnes âgées est toujours adéquate.

Pas dans la mire de la ministre

Interrogée lundi, la ministre des Travaux publics Kim Masland ne s'est pas engagée à revoir la loi.

Vous savez que beaucoup de choses peuvent créer de la distraction au volant, qu'il s'agisse de facultés affaiblies ou du téléphone , dit-elle.

Nous pouvons envisager un plan pour l'avenir, mais nous devons nous assurer que nos politiques ne sont pas discriminatoires.

Bill VanGorder, le porte-parole principal de la Nouvelle-Écosse pour l'Association canadienne des individus retraités, dit que l'idée d'évaluer les compétences de conduite des personnes âgées revient souvent. Il croit que c'est de l'âgisme. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Bill VanGorder, le porte-parole principal de la Nouvelle-Écosse pour CARP, l'Association canadienne des individus retraités, dit que l’idée de tester les compétences de conduite des personnes âgées revient souvent. Il appelle ça de l'âgisme.

Ça ressemble à de l'âgisme quand c'est uniquement basé sur l'âge , dit-il.

Il rappelle que certains conducteurs dans la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine peuvent présenter plus de danger sur les routes que des conducteurs qui ont 70 ou 80 ans.

Il ajoute que la liberté des Néo-Écossais âgés de se rendre en voiture à un rendez-vous chez le médecin ou dans un magasin est essentielle à leur qualité de vie. Vous enlevez cette liberté à un Canadien âgé, dit-il, et vous lui enlevez la moitié de sa vie!