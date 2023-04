Fredericton améliore son service de transport en commun

Ces améliorations ont été annoncées lors d’une conférence de presse mercredi.

Fredericton est en pleine croissance, comme nous le savons tous, et le transport en commun est également en plein essor , a lancé la mairesse Kate Rogers.

Votre autobus en temps réel

Parmi ces nouveautés, une application de téléphone intelligent intitulée MonTrajet (MyRide en anglais) permettra aux usagers de connaître les changements d’horaire ou encore d’avoir plus de renseignements sur le service lors de tempêtes hivernales.

C’est une application qui indiquera aux clients, en temps réel, le temps qu’il faudra pour que leur autobus arrive à leur arrêt , précise la mairesse en ajoutant que cette application sera particulièrement utile aux usagers lorsque la température sera moins clémente.

Kate Rogers, mairesse de Fredericton Photo : CBC/Maria Jose Burgos

De plus, un nouveau système automatisé bilingue d’annonce des arrêts d’autobus aidera les usagers malentendants et malvoyants grâce à des signaux sonores et visuels. Tous les arrêts seront ainsi annoncés.

Payer par carte de débit ou de crédit

Dès la fin du mois, il sera également possible d’effectuer un paiement par carte de débit ou de crédit, ou avec un téléphone intelligent. L’application HotSpot peut toujours être utilisée.

La Ville ajoute que des tapis compteurs seront installés, ce qui permettra de connaître le nombre exact de passagers qui montent et descendent des autobus et de repérer les zones les plus fréquentées. Des caméras de surveillance seront aussi installées à l’intérieur et à l’extérieur des autobus.

Tous ces changements montrent clairement que le transport en commun de Fredericton va dans la bonne direction. On va améliorer le service et offrir une meilleure expérience à plus d'un million de passagers qui utilisent le transport en commun de Fredericton chaque année , conclut la mairesse.