Chirurgies de la hanche en Outaouais : difficile de rattraper le retard

Un patient sur cinq qui doit subir une chirurgie de la hanche en Outaouais est sur la liste d’attente depuis plus d’un an. Une liste qui comprend maintenant 315 noms, et qui peine à diminuer.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a du mal à rattraper le retard accumulé en chirurgie orthopédique pendant la pandémie de COVID-19, en raison de la pénurie de personnel qui perdure et qui paralyse toujours environ la moitié de ses blocs opératoires.

« Nos patients attendent plus longtemps, donc sont plus déconditionnés quand ils arrivent pour la chirurgie, ce qui augmente l'attente pour la récupération après. Il y a un gros impact à cause des délais. » — Une citation de Dr Corey Richards, chef du service d’orthopédie CISSS de l’Outaouais

Les chirurgies de la hanche ne font pas partie des opérations qui ont été priorisées pendant la crise de la COVID-19. Depuis la reprise graduelle des activités opératoires, le CISSS de l’Outaouais tente d’augmenter le volume de chirurgies, mais ce sont les cas urgents ou de cancers qui passent en premier, faute de personnel.

Les autorités de santé régionales essaient de diminuer les délais d’attente, qui ne devraient pas dépasser les six mois selon les normes ministérielles. Pour ce faire, elles offrent des chirurgies d’un jour à ceux qui n’ont pas besoin d’être hospitalisés. Une solution qui permet de pallier le manque de lits d’hospitalisation criant dans la région.

Les orthopédistes opèrent plus que la moitié des patients en chirurgie d'un jour , explique la directrice par intérim de la direction des Services professionnels et de la pertinence clinique au CISSS de l’Outaouais, la Dre Geneviève Gagnon.

La directrice par intérim de la direction des Services professionnels et de la pertinence clinique au CISSS de l’Outaouais, la Dre Geneviève Gagnon Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Des ententes ont aussi été signées avec des cliniques médicales spécialisées (CMS), afin de favoriser un meilleur accès aux plateaux techniques hospitaliers aux patients qui ne peuvent pas être opérés ailleurs qu'à l'hôpital.

Le Dr Corey Richards affirme toutefois que les salles d’opération des CMS sont trop petites pour effectuer des remplacements de hanches.

À cause de la demande d'équipement, la grandeur de la salle dont on a besoin pour faire les remplacements, les prothèses, [les salles d'opération des CMS ] ne sont pas assez grandes dans notre région.

Cette piste de solution ne permet donc pas de réduire les listes d’attente pour les chirurgies de la hanche.

Patients en attente d’une chirurgie de la hanche pour 2022-2023 Patients en attente d’une chirurgie de la hanche pour 2022-2023 Temps d'attente Nombre de patients De 0 à 3 mois 65 De 3 mois à 6 mois 18 De 6 mois à 12 mois 168 Depuis plus de 12 mois 64 Total 315

Réviser les listes d’attente, semaine après semaine

Un comité se rencontre chaque semaine afin de faire le point sur les listes d’attente en chirurgie et revoir les priorisations de cas.

Ça nous permet de choisir, de distribuer le temps opératoire aux secteurs qui en ont le plus besoin , explique la Dre Gagnon.

Les patients en attente depuis plusieurs mois et qui voient leur état se détériorer sont invités à recontacter leur chirurgien afin d’être priorisés. Par contre, la situation est telle dans la région que le Dr Richards admet que l’exercice est pratiquement impossible.

« Quand vous êtes rendu à 100 patients qui essaient de (se faire) prioriser, ils ne peuvent plus prioriser parce que tout le monde est prioritaire. » — Une citation de Dr Corey Richards, chef du service d’orthopédie CISSS de l’Outaouais

Le Dr Corey Richards, chef du service d’orthopédie CISSS de l’Outaouais Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Le Dr Richards affirme qu’il voit régulièrement des patients qui pleurent, des patients sur de grosses doses de narcotique et même certains qui ont des idées suicidaires, en raison de leur niveau de douleur. Je dois dire que nos journées sont lourdes et c'est difficile sur le moral de mes collègues , ajoute-t-il.

Quand la douleur et les limitations ne sont pas suffisantes

Jean-François Mauger est un résident de Gatineau qui doit subir une chirurgie de la hanche. Grand sportif depuis son enfance, l’homme de 43 ans a dû ralentir ses ardeurs dans les dernières années, parce que son corps ne suit plus .

Jean-François Mauger en train de jouer au ultimate frisbee Photo : Gracieuseté Jean-François Mauger

Il a pratiqué de nombreux sports d’équipe et individuels, comme la course, le vélo, l'ultimate frisbee, le hockey, le baseball et le soccer, mais il a maintenant du mal à effectuer certains gestes banals du quotidien, sans ressentir un inconfort et une certaine douleur.

« C'est des moments que je suis bien dans ma vie, c’est quand je suis actif, quand je peux faire du sport. C'est un peu une drogue pour moi. » — Une citation de Jean-François Mauger, résident de Gatineau

M. Mauger explique qu’après avoir consulté et qu’on lui ait clairement indiqué que sa hanche était capoute , il ne se serait tout de même pas fait offrir d’ajouter son nom sur la liste d’attente de l’Outaouais. Viens me revoir dans vingt ans , lui aurait indiqué le chirurgien.

Souhaitant un deuxième avis médical, il s’est tourné vers un contact du côté de l’Ontario. Il attend maintenant depuis quelques mois son opération à la hanche, qui se déroulera en sol ontarien.

Jean-François Mauger, un résident de Gatineau, doit subir une chirurgie de la hanche. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Il comprend que les cas plus urgents doivent être priorisés, mais se questionne sur l’importance accordée à la qualité de vie des plus jeunes patients dans la priorisation des cas en Outaouais. La majorité des gens sur la liste d’attente ont plus de cinquante ans.

Je sais que je ne suis pas une priorité. Il y a des gens qui ont probablement une qualité de vie beaucoup plus affectée que la mienne, mais je fais quand même des sacrifices, c'est ça qui est un peu dur à accepter, puis qui est un peu déprimant malgré tout , explique-t-il.

« Si on veut que les gens restent en forme, ça pourrait être une bonne idée d'essayer de les prendre en charge jeune aussi. Moi j'ai deux enfants de quatre et six ans, je trouve ça difficile aussi de ne pas pouvoir courir, sauter. » — Une citation de Jean-François Mauger, résident de Gatineau

Jean-François Mauger espère qu’après sa chirurgie et sa période de convalescence qui devrait durer environ trois mois, il pourra recommencer à bouger comme avant, sans douleur.