Les 7000 passeports de Festirame se sont envolés en quelques heures

La totalité des quelque 7000 laissez-passer ont trouvé preneur en l’espace de quelques heures.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le directeur des communications et du marketing de Festirame, Frédéric Gagnon, a expliqué que les gens se sont littéralement rués sur les passeports.

Il faut dire que de grosses pointures se produiront sur scène, notamment les Cowboys fringants, Roxanne Bruneau, Daniel Bélanger et Charlotte Cardin.

« Je pense que c’est un mélange d’un paquet de facteurs. Le fait que c’est le 50e anniversaire a suscité un engouement supplémentaire, [en plus de] la programmation qui allait chercher toutes les tranches d’âge et aussi le fait que notre passeport est encore à un prix très dérisoire, à 40 $. On a été très surpris, quand même. Je lançais à la blague à mon équipe qu’on serait bons pour les vendre en deux jours. J’ai été très surpris que ce soit complet avant 17 h », a confié M. Gagnon.

Des billets unitaires supplémentaires seront mis en vente pour certains spectacles. Le directeur explique que l'organisation a été forcée de revoir sa stratégie.

« On pensait vendre tous les passeports d’ici le mois de mai et mettre les billets en vente unitaire en juin. Oui, on va devoir revoir notre stratégie au complet, parce que même les publicités qui roulent en ce moment ne sont plus d’actualité. » — Une citation de Frédéric Gagnon, responsable des communications et du marketing, Festirame

L’organisation dit avoir pris toutes les précautions possibles pour éviter l’achat massif de passeports par des revendeurs.

Avec Frédéric Tremblay