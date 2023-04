Irri-Blière : récupérer des tubulures pour irriguer les terres au Québec et d’ailleurs

C’est le temps des sucres à l’année, dans la cour de l’entreprise Environek, du Groups Aptas, à Saint-Malachie. Pourtant, il n’y a pas de cabane à sucre avec de la tire et du sirop d’érable, mais plutôt un nombre important de tubulures, les tuyaux d’érablière qui servent à transporter l’eau d’érable. Ici, on leur donne une seconde vie.

La cour d’Environek à Saint-Malachie, dans Bellechasse, compte des centaines de tubulures d’érablière. Elles sont transportées par la suite jusqu’à l’usine pour être transformées. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La problématique vient du fait qu'on change aux 15-20 ans les tubulures d'érablière pour leur usure , explique Chantal Bernatchez, dont l’initiative Irri-Blière se fait en collaboration avec l’usine de récupération dans Bellechasse. Ça crée un grand gisement de plastique au Québec . Mme Bernatchez compte y remédier.

« On parle de 2900 tonnes de tubulures par année. C'est l'équivalent de neuf piscines olympiques de matières résiduelles. » — Une citation de Chantal Bernatchez, fondatrice d'Irri-blière et de l'association Vergers d’Afrique

Granuler la tubulure

À l'intérieur de l’entreprise d’économie circulaire, les travailleurs s’activent.

Des employés trient les tubulures à l’usine d’Environek à Saint-Malachie. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Les tubulures font leur entrée en segment de quelques mètres. Une petite pelle mécanique les envoie par la suite sur un tapis roulant où les employés les trient en s’assurant de retirer tous les contaminants comme les chalumeaux. Elles sont par la suite déchiquetées un peu plus loin sous forme de granule.

« Nous avons granulé près de 700 tonnes de tubulures et autres plastiques en 2022. » — Une citation de Karine Gravel, directrice générale du Groupe Aptas

L’arrivée du programme gouvernemental de responsabilité élargie des producteurs (REP) devrait faire quadrupler leur tonnage d’ici quelques années. La REP est un principe selon lequel les entreprises qui mettent sur le marché des produits au Québec sont responsables de leur gestion en fin de vie , peut-on lire sur le site de Recyc-Québec.

Des granules de tubulures dans la main de Karine Gravel, directrice générale du Groupe Aptas. La quantité de plastiques granulés par l'entreprise en 2022 a augmenté de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Pour juin 2023, les gens vont devoir récupérer leurs tubulures, on ne pourra pas laisser ça sur les terres [des érablières]. On s’attend en 2025 à avoir 3000 tonnes par année à traiter en tubulures.

Transformation des granules

Seules les granules des tubulures noires des érablières, le MDPE , prennent par la suite le chemin du centre de recherche Coalia à Thetford Mines. Les tubulures bleues, le métallocène est trop caoutchouteux pour ce qu’on veut faire , précise Chantal Bernatchez. Elles sont mélangées avec du plastique agricole, celui qu’on retrouve sur les bottes de foin pour ses propriétés d’élasticité , ajoute-t-elle.

Luc Deschamps est technicien chez Coalia. Le centre de recherche travaille aussi en collaboration avec les étudiants en Techniques du génie du plastique au Cégep de Thetford. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Avec les échantillons, on a caractérisé, on a comparé les produits et on a trouvé la recette qui faisait un bon résultat pour effectuer une belle extrusion , précise Luc Deschamps, technicien de Coalia.

Ce dernier prend le mélange final et l’amène dans l’extrudeuse qui vient chauffer le plastique pour le préformer en forme de rond lorsqu’il entre dans le conformateur. Le boyau d’alimentation pour un système de goutte-à-goutte prend forme refroidi par de l’eau. Il ne reste plus qu’à le couper , conclut le technicien de Coalia.

Des grosses patates

Les tuyaux d’irrigation ont donné de bons résultats l’été dernier alors qu’ils ont été déployés un peu partout au Québec . Chantal Bernatchez a pu constater l’efficacité de son produit dans le jardin de sa mère en Gaspésie. C'est la seule qui a eu des pommes de terre à Grande-Vallée. Des grosses patates.

Diane Bélanger, la mère de Chantal Bernatchez, a mis un système de goutte-à-goutte avec un boyau d’alimentation recyclé dans une partie de son jardin alors que l’autre n’en avait pas. «La différence a été frappante», explique Chantal Bernatchez. Photo : Courtoisie: Chantal Bernatchez

D’où l’importance de son produit dans les prochaines années, puisque l'augmentation de 30 % de l'agriculture au Québec va amener beaucoup plus de besoins en irrigation et le goutte-à-goutte permet de sauver 60 % d'eau , explique Chantal Bernatchez.

Irri-Blière est finaliste pour le prix Solutions climatiques Québec et va commercialiser son produit dans trois différentes longueurs par l'entremise d'une campagne de sociofinancement dès la fin du mois. L’argent recueilli servira à financer la production de tuyaux d’alimentation pour les jardiniers et maraîchers, mais aussi pour un autre projet qui lui tient à cœur, Vergers d’Afrique.

Des jardins irrigués au Burkina Faso avec l'aide de l'OBNL Vergers d’Afrique. Photo : Courtoisie: Chantal Bernatchez

L’économie circulaire dans le sang

En 2017, par l'entremise de son organisme sans but lucratif (OBNL) Vergers d’Afrique, Chantal Bernatchez a envoyé six palettes de tubulures au Burkina Faso pour l’irrigation de jardins et de vergers de mangues.

« J’ai été inspiré par l’économie circulaire en Afrique, parce qu’eux, ils font tout avec rien. Ils ne gaspillent pas, ils n'ont pas ce luxe-là. » — Une citation de Chantal Bernatchez, fondatrice d'Irri-blière et de l'association Vergers d’Afrique

Récupérer pour recréer, c’est leur job à temps plein , lance-t-elle, admirative. La pandémie a ralenti le projet. Elle espère poursuivre prochainement cette aventure en plus de se lancer dans la phase deux du projet d’Irri-Blière.

Elle souhaite créer un nouveau type de boyau d'alimentation en eau. Un retour aux sources pour ce plastique recyclé, comme tubulures dans les érablières. C'est ça l’économie circulaire. On se sert de nos déchets pour refaire des produits utilitaires, mais recyclés . Pour elle, l’avenir du Québec passe par là.