De nouveaux travaux routiers s’amorceront le 10 avril à Sherbrooke

Les deux structures ont été construites il y a plus de 40 ans et nécessitent plusieurs réparations.

On peut penser à la réparation des culées, des poutres et des tabliers de béton , explique Isabelle Dorais, porte-parole au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'Estrie. On parle également de travaux d'imperméabilisation du béton et de réparation de la dalle. Ça va provoquer des entraves quand même assez significatives , admet-elle.

Les travaux de jour entraîneront des fermetures partielles. Entre autres, aux heures de pointe, une voie sera fermée en direction du Carrefour de l'Estrie. Des fermetures complètes sont aussi à prévoir le soir et la nuit.

S'il y a des entraves ponctuelles, il va y avoir toute une orchestration qui va faire en sorte que le passage des véhicules sera autorisé, explique Mme Dorais. Et s'il y a des modifications à faire dans la séquence des travaux, ça va se faire. L'objectif est d'assurer ce lien névralgique d'ouest en est. Plusieurs travaux seront effectués de nuit pour éviter les désagréments.

« Le ministère a pris plusieurs moyens pour limiter les désagréments aux usagers. Mais évitez le secteur si possible. Sinon, il faut se préparer à de gros ralentissements. » — Une citation de Isabelle Dorais, porte-parole au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'Estrie

La porte-parole rassure la population : les infrastructures sont toujours sécuritaires, mais les travaux doivent être faits pour faire en sorte qu'elles le demeurent.

Le coût des travaux est évalué à 3,6 millions de dollars.