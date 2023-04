Appel d’offres lancé pour l’agrandissement de l’école primaire de Saint-Maurice

Il s’agira de l’un des quatre plus grands chantiers du Centre de services scolaires (CSS) Chemin-du-Roy en 2023. Six classes ainsi qu’un gymnase double seront annexés au bâtiment actuel de l’école.

L’école possède une capacité d'accueil de 300 élèves, alors qu’elle en reçoit entre 360 et 370. Les travaux d'agrandissement permettraient d’obtenir 150 places supplémentaires.

Lors de l'annonce initiale en août 2020, 12,9 millions de dollars étaient prévus pour les travaux. Or, les coûts de construction ont explosé depuis. Ce budget pourrait donc être insuffisant.

Les délais et les augmentations de coûts ne devraient pas mettre en péril la réalisation du projet, mais pourraient la retarder de quelques mois, selon M. Ayotte.

Il y a quelques semaines, le CSS Chemin-du-Roy a annoncé qu'il devait retourner en appel d'offres pour un autre projet d'agrandissement à l'école primaire des Bâtisseurs, cette fois. Les prix des soumissions étaient trop élevés.

L'annonce pour cet agrandissement avait été faite en même temps que celle pour l'école La Source en 2020.

Puisque l'agrandissement occupera une partie de la cour arrière de l'école, la municipalité a conclu un accord avec un agriculteur afin d'acquérir une parcelle de la terre agricole située à l'arrière du bâtiment.

Le but, selon le maire Gérard Bruneau, est de s'assurer que les jeunes aient suffisamment de place pour s'amuser à l'extérieur.

Si la commission de la protection du territoire agricole donne son feu vert au changement de zonage, un espace pour les enfants de la classe maternelle quatre ans sera aménagé ainsi qu'un jardin éducatif.

Un jardin qui, selon le maire, reflètera les valeurs agricoles de la municipalité nous sommes dans un milieu rural avec beaucoup de terres agricoles. La culture ça fait partie de Saint-Maurice.

La municipalité de Saint-Maurice se développe rapidement depuis quelques années. Il devenait donc primordial que l'école soit mise à niveau.

« D'année en année, il y a de plus en plus de jeunes de par le développement résidentiel. On est passé de 200 étudiants, à 250 à 300 et à 350. »