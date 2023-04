Six personnes arrêtées lors d’une opération de la Sûreté du Québec à Val-d’Or

Les policiers de la division des enquêtes sur les crimes majeurs du poste de Rouyn-Noranda mènent une série de perquisitions en lien avec le trafic de stupéfiants.

Sept endroits et trois véhicules ont été perquisitionnés jusqu’à maintenant, ce qui a mené à l’arrestation de six individus, soit trois hommes et trois femmes.

L'appartement du haut a été visé par la perquisition organisée par la Sûreté du Québec. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Cette opération se déroule dans le cadre de la stratégie Centaure qui a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec , précise la sergente Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec.

La Sûreté du Québec doit faire le bilan de cette opération plus tard aujourd'hui.

Plus de détails suivront.