La Ville de Montréal offre des activités gratuites à 9000 familles

Des billets pour La Ronde ainsi que des titres de transport de la Société de transport de Montréal seront également offerts à des organismes communautaires desservant des jeunes.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, a été dévoilée mercredi par Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable d'Espace pour la vie, ainsi que Josefina Blanco, responsable de la diversité et de l'inclusion sociale au sein du comité exécutif.

Selon Caroline Bourgeois, assurer l'accessibilité des musées d’Espace pour la vie est essentiel.

Les cinq établissements sont une richesse considérable pour notre métropole et nous devons faire en sorte que toute la population puisse les visiter sans contrainte. Cette initiative est aussi une occasion d'éduquer et de sensibiliser nos jeunes à la préservation de notre environnement et à sa biodiversité , déclare-t-elle.

Le retour de cette mesure, cette année, s'inscrit dans notre volonté d'assurer l'inclusion et l'épanouissement de toutes et de tous , ajoute Josefina Blanco.

Les gratuités seront distribuées via les 19 arrondissements et le Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal. Ces instances seront responsables de remettre les laissez-passer aux organismes desservant les familles de leur territoire.

Les familles souhaitant se procurer des billets gratuits pourront communiquer avec leur arrondissement.