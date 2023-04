Bris de conduite sanitaire : les eaux usées de Sept-Îles déversées dans la baie

Les secteurs concernés sont ceux du centre-ville, de la place de l’Anse ainsi que le secteur Ferland. Le bris est situé entre la rue Retty et l'avenue Cartier à Sept-Îles.

Le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, avertit que le traitement des eaux usées sera interrompu le temps des travaux, ce qui force la Ville à rejeter des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent. Pour cette raison, la qualité de l’eau dans la baie de Sept-Îles pourrait être dégradée.

La ville assure faire tout ce qu'elle peut pour effectuer les travaux le plus rapidement possible.

Pour le moment on ne connaît pas la cause du bris, mais on s'en doute, parce que c'est quand même le sixième bris , précise Patrick Gwilliam.

Si les résidents de la Sept-Îles doivent limiter leur consommation pour éviter les déversements d’eaux usées, la Ville assure, toujours par voie de communiqué, que l’eau demeurera potable pour la durée des travaux.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie