Vivre avec l’autisme sous l’œil de Big Brother, un défi relevé pour Coco Belliveau

Comme candidate de cette téléréalité, Coco Belliveau souhaitait - entre autres - repousser ses limites dans un contexte qu'elle n'aurait jamais vécu dans son quotidien.

L’idée d’être enfermée avec 16 artistes, ça me plaisait beaucoup, même si je suis quelqu'un de vraiment introverti , dit-elle. Je voulais juste me montrer que j'étais capable de faire ces affaires-là et de bien performer.

Mission accomplie pour Coco, qui aura finalement passé trois mois dans la maison de Big Brother Celebrités, soit le temps maximal possible pour un candidat. Elle a été éliminée lors de la grande finale, dimanche.

« Il y a beaucoup de stéréotypes par rapport à cela [spectre de l’autisme] que ce sont des enfants éternels, ou des gens qui ne sont pas capables de relations sociales et d’empathie. C’est toute des affaires qui ne me représentent pas nécessairement. » — Une citation de Coco Belliveau

Bien que le spectre de l’autisme peut venir avec son lot de difficultés, cela peut aussi être un cadeau dans certaines circonstances, affirme l’humoriste acadienne. Ça m'a permis de pousser et de travailler sur certains aspects de ma personne.

Comme un jeu de société

L'un des défis auxquels a été confrontée Coco Belliveau dans la maison de Big Brother a été sensoriel : soit les multiples contacts visuels avec les autres participants.

Souvent, les gens me demandaient de les regarder dans les yeux et je disais oui ou non, selon si j'avais l'énergie ou pas , se souvient Coco Belliveau. Quand je suis brûlée, je ne suis plus capable parce que ce n’est pas naturel pour moi de le faire juste de même [...] Ce n’est pas que je ne suis pas capable [...] c’est juste que c’est un effort conscient, et quand tu es en train de faire un effort conscient sur plusieurs affaires, ça devient brûlant.

Certaines interactions sociales ont aussi parfois été plus exigeantes mentalement.

Le small talk, ce n’est pas quelque chose qui est automatique pour moi. Ce n’est pas quelque chose qui est intégré. C’est quelque chose auquel il faut que je réfléchisse constamment , explique Coco Belliveau.

Coco Belliveau a fait partie du premier jury exclusivement féminin de Big Brother Célébrités. Photo : Gracieuseté : Productions J

De plus, Coco Belliveau admet ne pas avoir beaucoup dormi durant son passage à l’émission. J'étais toujours en train de réfléchir à tous les éléments et a essayer de construire des casse-têtes pour arriver à certaines fins stratégiques. C'était brûlant à ce niveau-là, mais les gens étaient toujours compréhensifs.

Elle souligne d’ailleurs qu’une ambiance bienveillante régnait sur le plateau de tournage.

Quand il y avait des problèmes sensoriels ou quoi que ce soit, les gens étaient super respectueux et posaient des questions , relate-t-elle. Je sais qu’aussi longtemps que les gens peuvent me comprendre, il n’y est pas censé y avoir de problèmes.

Une question de représentativité

Tout au long de son parcours dans Big Brother Celebrités, Coco Belliveau représentait la Fondation Véro & Louis, qui crée des milieux de vie qui répondent aux besoins des adultes vivant avec l'autisme.

Il existe un manque criant de ressources accessibles pour les adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme, avance Coco Belliveau. Si tu es diagnostiqué en tant qu'adulte, tu es vraiment laissé à toi-même , affirme-t-elle. Moi j’ai le goût que ces ressources grandissent, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les circonstances que moi j’ai eu pour [...] atteindre l'indépendance.

La Fondation a inauguré en 2021 la maison Véro & Louis en Montérégie, au Québec, pour les adultes sur le spectre de l'autisme en besoin d’assistance continue. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Coco Belliveau ajoute qu’elle aurait néanmoins bien aimé avoir plus d’outils offerts en grandissant. Ça aurait été nettement plus facile si j'avais eu quelqu'un pour me guider là-dedans , estime-t-elle.

Une enveloppe de 25 000 $ aurait été versée à la Fondation Véro & Louis, si Coco Belliveau avait été couronnée vainqueure de l’émission.

Loin d’être amère d’être passée si près de la victoire, Coco Belliveau se réjouit de voir l’une de ses proches alliées de la compétition, Mona de Grenoble, remporter les honneurs.

C’est la première drag queen à gagner une saison de la télé-réalité Big Brother Célébrités. Il s’agit, selon Coco Belliveau, d’une victoire significative et porteuse d’espoir pour la communauté LGBTQ+, dans le climat politique actuel au Canada et aux États-Unis.

Les clés de Grand-Sault

Après avoir passé trois mois cloîtrée dans la maison de Big Brother Célébrités, Coco Belliveau s’est vue remettre à sa sortie les clés de Grand-Sault, ville néo-brunswickoise où elle a grandi.

Un geste symbolique peu courant pour cette petite municipalité au nord-ouest de la province.

Le maire, Bertrand Beaulieu, indique que son administration tenait à féliciter l’humoriste acadienne d’avoir si bien représenté sa communauté. Par son humour et sa personnalité flamboyante, Coco nous a fait rire, surpris et même ému tout au long de la saison , dit-il.

Avec son type de jeu stratégique et ses nombreuses trahisons , Coco Belliveau s’est bâti une réputation de compétitrice redoutable.