Twin Rivers : Edmundston veut plus de transparence sur les normes de qualité de l’air

Le maire d’Edmundston a bien l’intention d’obtenir réponse à ses questions concernant la qualité de l’air liée à la papetière Twin Rivers. La province s’affaire au processus de renouvellement de l’agrément sur la qualité de l’air de la papetière et la municipalité veut s’assurer que plus de détails sont disponibles sur les normes à respecter et sur la révision de celles-ci.

On est à l’étape de vouloir pousser le processus un peu plus loin et questionner ces normes-là , explique le maire d’Edmundston Éric Marquis.

Le maire ne s’en cache pas. Le sujet des mauvaises odeurs refait surface dans sa communauté et il affirme en entendre parler toutes les semaines .

D’ailleurs, un sondage effectué en février dernier auprès de la population montre que 60 % des répondants ont mentionné que la qualité de l’air était très problématique, surtout au centre-ville, et que les gens demandent que des actions soient prises, explique le maire Marquis.

Éric Marquis, maire d'Edmundston au Nouveau-Brunswick (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

La municipalité participe ainsi au processus de renouvellement de l'agrément sur la qualité de l’air de Twin Rivers, effectué par le ministre de l’Environnement.

La question des normes de qualité d’air, c’est fixé par qui? C’est fixé comment? C’est révisé à combien d’années, et toute cette partie-là relève du gouvernement provincial, nous on a aucun contrôle sur ces normes-là , explique-t-il.

Saisir l’occasion

Cet examen public de la révision des normes liées à la qualité de l’air s’étale sur une période de six mois. La population et les organismes sont invités à soumettre leurs commentaires et interrogations. Une fois conclue, la prochaine révision de ces normes s’effectuera dans cinq ans.

Le maire d’Edmundston saisit donc l’occasion pour soumettre des questions précises au ministère de l’Environnement et veut obtenir plus de détails sur ces normes.

Est-ce que les normes qui sont là à l'heure actuelle sont trop permissives ou elles sont ce qu’elles devraient être ou est-ce qu'elles peuvent être modifiées? Ça, c’est des questions que le conseil municipal demande , précise-t-il.

Excédé par les mauvaises odeurs qui émanent de la papetière Twin Rivers, le citoyen Albert Roy a décidé de manifester le 12 août 2022 pour dénoncer cette situation. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Il déplore le fait que la ville n’a pas accès à plus de détails quant aux normes liées à la papetière, d'où l’importance de participer à ce processus de révision. Même les questions qui ont été posées aux gens du ministère de l'Environnement, ils n’avaient pas les réponses quand on les a rencontrés il y a deux semaines passées.

Ce qu’on croit c’est que ce sont des normes que ça fait quand même un certain temps, ça date depuis plusieurs années, il y a peut-être jamais eu la réflexion de vouloir les revoir.

Selon le maire, l’usine Twin Rivers emploie environ 200 travailleurs de la région. Il espère que ce processus permettra aussi de cibler des initiatives de collaboration avec l’entreprise pour diminuer les mauvaises odeurs dégagées.

L’agrément actuel de l’entreprise expire le 31 juillet. Plus de détails concernant le processus de révision auquel la population peut prendre part sont disponibles ici  (Nouvelle fenêtre) .

D’après les informations de La matinale d’ICI Acadie