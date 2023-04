Des professionnels de la santé manitobains demandent l’abandon du projet de loi 33

Ce projet de loi propose, entre autres, d’établir un système de permis pour les sites de consommation supervisée de drogues et dans des centres de réadaptation en toxicomanie qui offrent des lits aux patients.

Selon les 14 membres de l'organisation Manitoba Interprofessional Maternal and Perinatal Team for Leveraging Empowerment and Services (IMAPLES) qui ont signé cette lettre, si ce projet de loi est adopté, cela créera des barrières dans les soins et services destinés aux qui souhaitent se défaire de leurs problèmes de dépendance.

Créée en 2021, IMAPLES agit pour la défense des droits, la recherche, l'éducation et les soins pour les personnes qui consomment des substances avant, pendant et après la grossesse. Elle est composée de professionnels de divers domaines, dont la médecine et le travail social.

Ces derniers demandent aussi que le gouvernement provincial mène des consultations auprès des consultations auprès de la communauté.

« Nous sommes en plein milieu d’une crise de dépendances et d'offres de soins de santé. Des gens en meurent. Il faut agir de manière efficace en se basant sur des données probantes et en informant la communauté. » — Une citation de Extrait de la lettre des 14 membres de l’iMAPLES

La ministre de la Santé mentale et du Mieux-être de la communauté, Janice Morley-Lecomte, a quant à elle défendu le projet de loi 33 en peu plus tôt cette semaine en affirmant que ces changements vont davantage permettre aux personnes d'avoir accès à des sites sécurisés, comme une voie vers le rétablissement.

Un projet de loi qui pourrait coûter cher

La gynécologue-obstétricienne psychosociale et co-présidente de l’ iMAPLES , la Dre Heather Watson, se dit extrêmement soulagée que ce projet de loi 33 n'ait pas encore adopté.

Elle ajoute ne pas comprendre le but derrière ces changements proposés.

Nous n'avons pas de loi sur les soins aux diabétiques, nous n'avons pas de loi sur l'ophtalmologie... Il n'appartient normalement pas au gouvernement de concevoir une législation spécifique aux soins , déclare-t-elle.

Heather Watson se dit surtout inquiète que le projet de loi 33 propose de mener des contrôles dans les centres de traitements de dépendance. Ceci inclut le droit que les inspecteurs auront pour prendre des photos et des vidéos dans l'enceinte de ces bâtiments.

Selon elle, cela pourrait générer un certain malaise chez les potentiels patients qui se trouvent dans des situations délicates.

« Lorsque nous créons des obstacles à l’accès aux soins dans ce secteur , le coût peut être mortel. » — Une citation de Dre Heather Watson, gynécologue-obstétricienne psychosociale et co-présidente de l’ iMAPLES

Le Manitoba a connu une augmentation du nombre de décès causés par des surdoses au cours des dernières années. Selon les données du Bureau du médecin légiste en chef de la province, 407 Manitobains sont morts de surdoses en 2021. En 2020, c’était 372 décès.

À ce jour, les chiffres préliminaires pour 2022 jusqu'au mois de décembre affichent 377 décès liés à la consommation de drogue au Manitoba.

Un porte-parole du ministère de la Santé mentale et du Mieux-être de la communauté, un porte-parole affirme que des consultations ont été effectuées en amont au projet de loi 33.

Avec les informations d’Alanna Cole