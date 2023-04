Les intempéries causent plusieurs problèmes dans le Nord de l’Ontario

En matinée, plusieurs écoles et compagnies de transport scolaire ont indiqué qu'elles annulaient leurs activités un peu partout dans la région.

Les intempéries ont par ailleurs forcé la fermeture de la route 11 entre North Bay et Cochrane, la route 144 entre Cartier et la route 101, la route 129 entre Chapleau et Thessalon et la route 101 entre Timmins et Chapleau.

Plusieurs vols vers Toronto et d’autres régions sont par ailleurs annulés ou retardés dans les aéroports de Sudbury et de Thunder Bay en matinée.

Sur les routes en matinée, la chaussée était couverte sur l’autoroute 17, de Serpent River à l’embranchement avec la route 531.

Vers le nord-ouest, la chaussée de l’autoroute 17 était couverte ou partiellement couverte du Parc provincial du lac Supérieur jusqu’à la frontière du Manitoba.

Les campus du Collège Boréal du Grand Sudbury, de Timmins et de Noëlville ont aussi annoncé leur fermeture pour la journée, même chose du côté du collège Cambrian.

Sur sa carte interactive de pannes de courant, Hydro One a recensé plusieurs pannes sur l’île Manitoulin et dans la région de Callander.

Plus de détails à venir.