Le sentiment d’aliénation des Albertains à l’égard d’Ottawa est partagé, selon un sondage

Les résultats du sondage annuel de l'Institut de recherche Environics, un organisme à but non lucratif, montrent que le sentiment que les Albertains ont d'être moins écoutés et de recevoir moins de financement fédéral a diminué graduellement depuis 2019 .

En 2019, 71 % des Albertains sondés avaient le sentiment que la province n'avait pas le respect d’Ottawa. En 2023, 56 % d’entre eux partageaient encore ce sentiment.

Cependant, lorsque les sondeurs ont étudié ces résultats en fonction de l’allégeance politique, ils ont découvert une profonde division entre les répondants, indique le directeur général de l’institut Andrew Parkin.

Il y a deux Alberta et chacune va vers une direction différente , dit-il.

Alors que le sentiment de ne pas être respecté était partagé par 89 % des électeurs sondés du Parti conservateur uni (PCU) en 2019, et que 83 % l'ont encore aujourd’hui, ce sentiment a nettement diminué auprès des électeurs du NPD sondés. Il est passé de 64 % à 37 % en cinq ans.

Jared Wesley, professeur de sciences politiques à l'Université de l’Alberta, dit que le sentiment d'aliénation de nombreux Albertains a augmenté lors des élections fédérales de 2019.

À cette époque, les électeurs de la province, comme les Saskatchewanais, avaient rejeté tous les candidats libéraux et les conservateurs avaient gagné le vote populaire à l’échelle du pays.

Le nouveau sondage a été fait sur un échantillon de 5300 Canadiens, dont 533 Albertains. Il a été conduit en ligne dans les provinces entre le 26 janvier et le 9 février et par téléphone dans les territoires entre le 24 janvier et le 26 février.

Il a commencé six semaines après l'adoption de la Loi sur la souveraineté de l’Alberta, qui permet entre autres au gouvernement provincial de refuser d’appliquer des lois fédérales qu’il jugerait unilatéralement inconstitutionnelles.

Selon Andrew Parkin, cette loi n’a pas apaisé la colère que les électeurs du PCU ont à l’égard de la confédération.

Ils ne relâchent pas la pression juste parce que cette loi a été adoptée , dit-il, en ajoutant que le sondage indique que le parti au pouvoir a atteint le nombre limite d’électeurs mécontents prêt à appuyer sa lutte contre Ottawa, puisque les partisans du NPD ne partagent plus ce sentiment.

À l'approche des élections provinciales albertaines, de récents sondages d'opinion montrent que le soutien électoral des deux partis est presque à égalité.

Avec des informations de Janet French