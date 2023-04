Mois du ramadan : un partage des traditions pour des familles musulmanes

Le jeûne, les traditions et les prières permettent à de nombreuses familles musulmanes de solidifier leurs croyances pendant le mois du ramadan.

J'ai une petite famille. C'est seulement moi et les filles, donc on essaye de visiter les amis et de les inviter pour le ftour , explique Fatima-Zohra Nazehi, une résidente de Richmond Hill, en Ontario.

Sa maison est décorée d'objets marocains pour souligner ce moment particulier de l'année pour les musulmans.

Fatima-Zohra Nazehi et ses filles vêtues d'habits traditionnels marocains souvent portées lors de célébrations Photo : Radio-Canada / Fournie par Fatima-Zohra Nazehi

Le ramadan, qui se poursuit jusqu'au 21 avril, est un moment de réflexion et de recueillement pour les musulmans.

Ceux qui le peuvent jeûnent de l'aube jusqu'au coucher du soleil pendant environ un mois.

Ce moment spirituel est l'occasion de renouveler sa foi, de renouer avec des proches et de venir en aide aux plus vulnérables.

C'est un mois vraiment spécial pour nous , renchérit le Torontois Abdellah Massaoudi.

Pour inculquer la tradition musulmane à ses deux filles, il organise des séances éducatives lors du mois sacré.

Chaque année, je fais un atelier avec mes enfants pour préparer des décorations comme des lumières et pour leur apprendre à écrire en arabe , raconte M. Massaoudi.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Ces deux desserts marocains, la chebakia et le sellou, sont très populaires, surtout pendant les célébrations du ramadan. Photo : Radio-Canada / Facebook/HANOUTY.ca

Cela nous permet de nous rapprocher de notre culture [...] dans un contexte où chaque diaspora à ses coutumes et traditions , ajoute pour sa part Fatima-Zohra Nazehi.

La mère de famille prépare des pâtisseries marocaines comme la chebakia et des petits plats farcis pour rompre le jeûne pendant le ramadan.

Mes filles adorent déguster des plats authentiques du Maroc , dit-elle.

L'esprit de communauté

L'important c'est de préserver notre tradition, c'est d'apprendre à nos enfants qu'est-ce que le ramadan. Il ne s'agit pas seulement du jeûne. C'est aussi se rassembler et être présent pour apporter une chaleur à tout le monde , affirme Fatima-Zohra Nazehi.

Le ramadan est également un moment privilégié pour faire preuve de compassion et redonner au suivant.

Avec l'Association marocaine de Toronto, on va confectionner des paniers du ramadan pour des étudiants qui n'ont pas de famille au Canada et qui ne savent pas cuisiner, par exemple , explique Fatima-Zohra Nazehi.

« Surtout après la COVID, il y a pas mal de familles qui sont dans le besoin. » — Une citation de Fatima-Zohra Nazehi, musulmane de Richmond Hill

Elle et ses filles passent également plus de temps à une banque alimentaire de Scarborough pour préparer des paniers de nourriture.

N'oublions pas que pendant le mois du ramadan le côté charitable est très important , rappelle Fatima-Zohra Nazehi.

Abdellah Massaoudi explique que le ramadan au Canada est différent de celui de son pays d'origine.

Ici, les enfants ne vont pas vivre le ramadan quand ils sortent de la maison donc on doit leur transmettre ces traditions. C'est pourquoi on essaye de créer des souvenirs inoubliables , dit-il.

On leur apprend les pratiques de l'islam et les contes islamiques , ajoute le père de famille.

Pendant le mois du ramadan, amis et membres de la famille se rassemblent pour rompre le jeûne et pour les prières du tarawih, les prières nocturnes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Abdellah Massaoudi et sa famille tendent aussi la main à des étudiants et à de nouveaux arrivants dans le besoin.

C'est un mois de bienveillance et d'entraide , souligne-t-il.

Quant à Fatima-Zohra Nazehi, elle est reconnaissante de pouvoir sentir la chaleur de ce mois et [de pouvoir] propager la passion, la tolérance, l'amour et l'acceptation de l'autre , conclut la mère de famille.

« Il y a un échange d'une énergie positive pendant le mois de ramadan. » — Une citation de Fatima-Zohra Nazehi, musulmane de Richmond Hill

Le mois du ramadan, qui dure 29 ou 30 jours selon des observations de la lune, sera suivi par l'Aïd el-Fitr, une célébration de trois jours pour marquer la fin du jeûne.

Après la religion chrétienne, l'Islam est la deuxième religion en importance au pays en 2021 , selon Statistique Canada.

L’Ontario est la province avec le plus haut pourcentage de musulmans, soit 6,7 %.