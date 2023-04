Trois-Rivières ampute sa subvention au GP3R

741 000 $ seront remis au GP3R , en vertu du nouveau Programme de soutien aux grands événements de la Ville de Trois-Rivières. Les montants alloués reposent désormais sur six critères, dont les retombées économiques et le plan de développement durable des organismes.

S’il s’attendait à ce que cette grille d’analyse lui soit défavorable, le directeur général du Grand Prix, Dominic Fugère, ne cache pas sa déception. Les coupures budgétaires, c’est jamais intéressant. Dans une mesure où on veut développer et rendre les choses plus remarquables, mais ceci étant dit, on va continuer notre mission.

Des efforts ont été consentis pour améliorer l’empreinte carbone de l’événement, plaide l’homme d’affaires, qui estime que c’est à ce chapitre que le GP3R a perdu des points.

Des efforts qu’on a hâte qui soient reconnus, ce sont ceux qu’on fait du côté du développement durable, comme ce qu’on a fait avec le rallycross électrique cet hiver, nos efforts d'utilisation de biocarburant, le compostage et le recyclage, où on est en avance sur la Ville de Trois-Rivières , a-t-il insisté.

Trois-Rivières n’a pas renouvelé sa subvention pour les feux d’artifice du Grand Prix, ce qui devrait marquer la fin de cette activité.

Sujet à de vifs débats depuis plusieurs années, le montant de la subvention offerte au GP3R n’a pas animé les passions, lors de l’assemblée publique du conseil municipal. Seul le conseiller Richard W. Dober s’est exprimé sur le sujet, critiquant l’usage que fait Trois-Rivières de l’argent des contribuables.

J’aimerais attirer l’attention de la population sur le montant énorme qui est versé. 740 000 $, et nous on ferme des patinoires et des piscines. On n’a pas d’argent. Ça ne prend pas un Ph.D en finance pour comprendre qu’on a des problèmes majeurs , a-t-il décrié, sans toutefois demander qu’un vote soit tenu.

Rappelons qu’en plus de l’enveloppe adoptée, mardi soir, la Ville assume les coûts liés à l’entretien de la piste et des murets du circuit, ce qui représente un montant additionnel d’environ 200 000 $.

Plus d’argent pour le FestiVoix

Deux événements iront chercher davantage de deniers publics, dont le FestiVoix, qui sort vainqueur de cette réforme.

Plafonnée à 400 000 $ depuis 2019, la subvention que lui accorde la Ville augmentera de 37 000 $ en 2023. L’administration municipale lui a accordé une note parfaite à l'issue de son analyse, selon le maire suppléant, Daniel Cournoyer.

C’est le seul événement qui était à 100 %. Un événement vert, redonner à la communauté, il y a plusieurs actions qui sont prises, ce qui fait en sorte qu’il cochait tous les critères , a-t-il expliqué.

La subvention offerte à l’Expo de Trois-Rivières, qui anime le paysage trifluvien avec ses manèges, passe de 125 000 à 134 000 $.

Quant au Festival international DANSEncore, son financement est réduit de 193 000 à 186 000 $.

Les enveloppes allouées ont été adoptées à l'unanimité. Les montants des subventions seront ajustés sur une période de trois ans, pour tempérer l’effet sur les entreprises qui voient leur financement diminuer. Il est donc possible que les coupures soient plus importante dans les années à venir.