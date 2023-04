Les travaux de conversion de l’ancienne église Sainte-Marie de l’Isle-Maligne amorcés

Après avoir pris quelques mois pour peaufiner leur modèle d’affaires, les promoteurs qui souhaitent convertir l’ancien lieu de culte en gîte, assorti d’un comptoir laitier, annoncent qu’ils soulèvent enfin la première pelletée de terre pour l'aménagement de l'Autel-relais.

Construction Blackburn et fils, une entreprise de Saint-Cœur-de-Marie, a obtenu le contrat pour la réalisation des travaux, à la suite de la publication d’un appel d’offres public.

Leur mandat sera de faire de cette église un hôtel de 10 chambres. Un beau défi avec un délai raisonnable puisque nous souhaitons recevoir les premiers clients au début de juillet de cette année , a confirmé le jeune propriétaire de 23 ans, Vincent Lavoie.

Vincent Lavoie est propriétaire de l'ancienne église Sainte-Marie de l'Isle-Maligne. Photo : yolofoto

Le projet nécessite un investissement de 2,3 millions de dollars. Le gouvernement du Québec participe à hauteur de 800 000 $.

« Pour les chambres d’hôtel, l’utilisation de technologies permettra un mode d’opération automatisé. Les clients pourront, entre autres, entrer dans leurs chambres et faire leur check in complet via leur cellulaire. Il n’y aura pas de réception comme tel dans notre hôtel », a expliqué le promoteur, qui ajoute que la conversion de l’église en l'Autel-relais comporte son lot de défis.

Même si sa construction est tout de même récente, la bâtisse érigée en 1938, doit subir d’importantes modifications.

« Il y a quelques mois, je ne connaissais à peu près rien de la construction. Maintenant j’ai vraiment hâte de porter mon casque blanc et de mettre en œuvre les travaux concrets afin de donner vie à ma vision. » — Une citation de Vincent Lavoie, promoteur, l'Autel-relais

Le modèle d’écoconstruction sera emprunté, c’est-à-dire que les bâtiments déjà construits seront intégrés au projet, tout comme des matériaux et objets qui rappellent l’histoire de l’église.

En plus d’être un bon geste pour l’environnement, c’est cela qui va assurer la signature de l’ambiance à l’Autel-Relais , fait valoir le propriétaire.

Le bar laitier Le Saint-Crème devrait rouvrir vers la mi-juin. Il sera doté d’une nouvelle cuisine.

L’expérience que nous avons réussie à créer au Saint-Crème n’est en rien comparable à bien d’autres crèmeries du Québec. Ici, les gens prennent le temps de déguster dans ce lieu enchanteur et de socialiser sur le perron de l’église. C’est une véritable activité et autre chose que de manger sa crème molle rapidement sur le bord d’une route passante ou dans l’auto , poursuit Vincent Lavoie.

L’équipe entend faire une grande place aux producteurs locaux et tenir des événements spéciaux.