La poursuite de la grève à l’Université Carleton inquiète les étudiants

Alors que la grève se poursuit à l'Université de Carleton et que la fin de l'année scolaire approche à grands pas, étudiants et membres du personnel s'inquiètent de l'avenir du semestre.

Le plus grand syndicat de Carleton, qui représente les professeurs contractuels, les assistants d'enseignement et les assistants de recherche, s'est mis en grève le 27 mars. La section 4600 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) représente environ 3000 employés de l'université.

Nous continuons à mettre la pression. Nous sommes toujours convaincus qu'un accord est proche , a indiqué Pierre Blais, organisateur de la grève pour le SCFP .

Les négociations sont en cours depuis le mois d'août, mais achoppent principalement sur les questions de rémunération et des droits de propriété intellectuelle des enseignants contractuels. Le syndicat souhaite également une amélioration du ratio entre étudiants et assistants d'enseignement (AE).

Pour les assistants d'enseignement et les assistants de recherche, l'offre salariale de Carleton n'était tout simplement pas suffisante. Nous sommes parmi les moins bien payés de la province et nous devons rattraper notre retard , a estimé M. Blais.

Selon lui, bien qu'il y ait eu des avancées sur la question de la propriété intellectuelle et des salaires des enseignants contractuels, rien n'est coulé dans le béton pour le moment.

Les salaires sont plus élevés ailleurs, selon les assistants d'enseignement

La rémunération est l'une des raisons pour lesquelles Rayhane Mejlaoui, assistante d'enseignement au département des sciences de la santé de l'Université, a participé au piquetage.

Les offres qu'ils nous ont faites étaient une plaisanterie. Nous ne gagnons pas autant que l'Université d'Ottawa , a-t-elle dénoncé depuis la ligne de piquetage.

L'assistante d'enseignement à l'Université Carleton, Rayhane Mejlaoui, estime que l'offre patronale dévalorise son travail. Photo : Radio-Canada / Natalia Goodwin

J'ai l'impression que mon travail n'est pas valorisé , a-t-elle ajouté. Je fais de la recherche ici, donc ils tirent beaucoup de valeur de mon travail. Je rédige des articles sur lesquels ils peuvent apposer leur nom. Cela me donne l'impression qu'aller à Carleton était une erreur, que j'aurais pu aller à l'Université d'Ottawa et que ma situation serait meilleure aujourd'hui.

Une politique de l'Université stipule que si une interruption de travail dure 11 jours ou plus, l'exécutif du sénat doit convoquer le comité de continuité académique, qui supervisera le processus de détermination, d'orientation et de mise en œuvre des mesures correctives nécessaires .

Ce 11e jour sera jeudi.

Dans un courriel adressé à CBC , l'Université Carleton a indiqué qu'elle élaborait des plans pour atténuer toute perturbation de l'année universitaire pour les étudiants .

L'Université n’anticipe pas devoir prolonger la session ou revoir les délais de remise des diplômes. Elle a indiqué qu'elle n'a pas non plus l'intention d'annuler la session. Dans sa déclaration, elle assure que les examens auront lieu comme prévu et que les notes des étudiants et le déroulement des cours ne seront pas menacés par la grève.

L'Université a également fait référence à la dernière mise à jour des négociations, qui décrit les contrats proposés qu'elle juge compétitifs.

Des étudiants stressés

Mais les étudiants restent inquiets.

J'ai besoin de mes notes et d'un grand nombre d'inscriptions aux cours pour obtenir une bourse pour cette année , a raconté Kiyanaw Bird, étudiant en quatrième année d'études autochtones et canadiennes. Sa bourse dépend de ses notes et de la preuve qu'il a terminé le semestre.

Pour terminer mon diplôme, j'ai besoin des notes de mes cours, que je ne pourrai pas obtenir avant un certain temps. J'espère vraiment que cette grève prendra fin bientôt.

Sigmund Ehrlich est étudiant en deuxième année de droit. Photo : Radio-Canada / Natalia Goodwin

Sigmund Ehrlich est dans la même situation. Cet étudiant en deuxième année de droit a vu certains de ses cours facultatifs annulés, et il s'inquiète de la préparation de ses examens, car il n'a pas reçu certaines de ses notes. Il s'inquiète également pour son emploi d'été et le financement de ses études l'année prochaine.

Je ne sais pas si l'année va se terminer à la date prévue , a-t-il déclaré. Beaucoup de choses sont en suspens.