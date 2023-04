L’intelligence artificielle fait réfléchir les professeurs de l’Université de Moncton

Éric Trudel enseigne le français depuis dix ans au campus d'Edmundston de l'Université de Moncton.

Dans son cours, les étudiants doivent produire plusieurs travaux écrits.

Bien qu’il ne permette pas pour l’instant l’utilisation de ChatGPT dans les travaux, il considère que cet outil pourrait servir d’outil pédagogique.

On peut s'en servir pour poser une question justement de dissertation à Chat GPT. Et lui demander de générer un texte [...] Et là, Chat GPT va nous générer un texte, disons de 200 mots sur la question qui a été soumise et on peut amener les étudiants à critiquer la justesse des faits, la qualité des arguments, etc. , explique le professeur.

Qu’est-ce que ChatGPT? ChatGPT est un robot conversationnel qui peut simuler des conversations, répondre à des questions des utilisateurs et rédiger des textes selon les paramètres demandés. Dévoilé par le laboratoire d’intelligence artificielle californien OpenAI, ChatGPT connaît une croissance phénoménale. Devant les questions éthiques que son utilisation pose, des sommités mondiales de la technologie ont récemment demandé un moratoire sur le développement de l’intelligence artificielle.

Mélanie LeBlanc, professeure de sociolinguistique au campus d'Edmundston, émet des réserves sur l’utilisation de l’outil en classe.

Mélanie LeBlanc adapte ses questions d'évaluation pour éviter le plagiat. Photo : Radio-Canada

[La façon d’évaluer] les travaux des étudiants, s'il y a plagiat ou pas dans nos travaux, ce qu'on faisait avant, ça ne marche plus tout à fait , constate-t-elle.

« Je pense qu’il y a des limites à nos actions, mais je pense que c'est important d'avoir une réflexion là-dessus, d'informer nos étudiants. » — Une citation de Mélanie LeBlanc, professeure de sociolinguistique au campus d'Edmundston de l'Université de Moncton

Les directives de l'UdeM

L’Université de Moncton n’a pas tardé à se questionner sur l’enjeu de l’intelligence artificielle. Une section entière de son site web y est depuis peu consacrée.

On doit exercer une attention particulière en se servant des outils d’intelligence artificielle dans le cadre des travaux universitaires. Il ne faut surtout pas oublier que les bonnes pratiques d’intégrité intellectuelle sont d’abord et avant tout adoptées pour assurer la vraie réussite des personnes étudiantes , peut-on lire.

L’Université de Moncton n’interdit pas aux étudiants et aux professeurs d’utiliser ChatGPT. On recommande toutefois aux professeurs d’indiquer clairement dans leur plan de cours les paramètres d’utilisation.

Les étudiants et étudiantes doivent être transparents s'ils utilisent le robot ChatGPT dans leurs travaux selon les politiques de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

Mélanie LeBlanc a adapté ses évaluations pour éviter l’utilisation des robots conversationnels par les étudiants.

Y'a des façons de construire des questions d'examen par exemple ou de donner des sujets de dissertation qui demande une plus grande analyse ou davantage de recherche ou des thèmes qui sont plus locaux, une réflexion personnelle de l'étudiant. Donc il y a des façons de formuler des questions qui vont faire en sorte que ça va devenir très difficile d'utiliser chat GPT , souligne-t-elle.

Pas un avantage selon une étudiante

Amélie Bernard étudie pour devenir enseignante. Si elle admet que ChatGPT peut aider certains étudiants à améliorer les notes, elle craint que son utilisation n’affecte ses futures compétences professionnelles.

En général, ça ne va rien t'apporter dans ta vie, parce que tu as besoin d'apprendre tes affaires et ne pas laisser une intelligence artificielle laisser faire toute la job , dit-elle.

Avec des informations de Mathilde Pineault