Terrains de Rochebelle : le conseil municipal donne son aval au processus d’expropriation

Lors des échanges au conseil municipal mardi soir, le maire Marchand, a rappelé que malgré cette procédure, les négociations se poursuivent pour trouver une entente. La discussion continue et on souhaite qu'elle aboutisse , a dit le maire en réponse aux questions de l'opposition officielle.

La Ville doit acquérir trois terrains sur la propriété de l'école secondaire de Rochebelle pour le passage du tramway. Ces espaces sont situés sur les terrains de soccer actuels. Sans donner trop de détails, le maire a confirmé que les pourparlers piétinent sur une question d'utilisation des espaces et la façon de recréer des espaces. Bruno Marchand répète son désir d'arriver à une solution pour éviter que les élèves ne soient perdants.

Démarche d'expropriation

La Ville procède à ce moment-ci puisque le début des travaux du tramway approche. On est dans une procédure extraordinaire , a souligné le maire. La Ville doit obtenir l'autorisation du gouvernement du Québec puisque les terrains lui appartiennent.

Compte tenu des délais, la Ville souhaite se donner une certaine marge de manœuvre. La procédure veut que le Bureau de projet doit prévenir le Centre de services scolaires des Découvreurs de ses intentions avant d'interpeller le gouvernement après 30 jours. Les négociations ont commencé avant nous , a fait valoir le maire Marchand, il est temps de s'entendre.

Le maire de Québec, Bruno Marchand. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Éviter de retarder les travaux

L'opposition officielle aurait préféré que le sommaire soit reporté après la tenue du comité plénier sur le projet de tramway qui aura lieu le 17 avril prochain. Le parti Québec d'abord souhaitait pouvoir creuser un peu plus le dossier avant de se prononcer.

Même s'il a jugé la question pertinente, le maire Marchand a rappelé que la procédure n'avait pas pour but de lancer un processus d'expropriation à proprement parler. C'est une question de délais. On risque de retarder les travaux , a-t-il dit avant de répéter qu'une entente est toujours possible.

Il y a plusieurs questions qui seront abordées lors du plénier, mais il n'y aura pas plus d'informations au sujet des négociations.

L'opposition officielle s'est finalement rangée du côté de Québec forte et fière. Le sommaire a été adopté avec la dissidence des deux conseillers d'Équipe priorité Québec et des deux élus indépendants.