Transport scolaire annulé à Ottawa et dans l’est ontarien, écoles fermées en Outaouais

Le transport scolaire est annulé pour les conseils scolaires d’Ottawa et de l’est ontarien, mercredi matin, en raison de l’avis de pluie verglaçante. Mardi soir, les centres de services scolaires de l'Outaouais ont annoncé la fermeture de leurs établissements.

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante depuis mardi qui va toucher Ottawa, l’Est de l’Ontario et l'Outaouais.

Une accumulation de 10 à 15 millimètres de verglas est possible , selon Environnement Canada.

Résultat : le transport scolaire est annulé à Ottawa et dans l'est ontarien.

La Commission de transport des étudiants d'Ottawa (Ottawa Student Transportation Authority - OSTA) annonce que son service est annulé pour toutes les écoles des conseils scolaires anglophones et francophones qu’il dessert. Les écoles demeurent ouvertes, prévient toutefois la compagnie de transport scolaire.

Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa indique lui aussi qu’ en raison de la pluie verglaçante prévue pour la journée, le transport est annulé pour les écoles à Ottawa, Pembroke, Carleton Place, Brockville, Kemptville, Merrickville, Marionville et Prescott et Russell . Là encore, les écoles demeurent toutefois ouvertes.

Début du widget . Passer le widget? pic.twitter.com/GeL1QxBwSY — Consortium Ottawa (@CTSO_BUS) April 5, 2023 Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans l’est ontarien, le Consortium de transport scolaire de l’Est et le Transport des étudiants de l'Est de l'Ontario (Student Transportation of Eastern Ontario - STEO) annulent eux aussi le transport scolaire, même si les écoles restent ouvertes.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Du côté des établissements postsecondaires, le Collège Algonquin a annoncé l'annulation de ses cours, même si le campus restera ouvert.

Les écoles fermées en Outaouais

Par courriel, mardi soir, le Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO) a indiqué que tous ses établissements sont fermés mercredi.

Cela comprend les écoles primaires et les services de garde, les écoles secondaires, les centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes et le centre administratif du CSSPO , est-il écrit.

Le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD), tout comme le Centre de services scolaire Cœur-des-Vallées (CSSCV) et le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais (CSSHBO) ont aussi annoncé que les cours seraient annulés pour la journée de mercredi.

Du côté anglophone, les écoles de la commission scolaire Western Québec sont également fermées, mercredi.

Le télétravail sera de mise pour le personnel du Centre de services scolaire des Draveurs et de la commission scolaire Western Québec.

Le Cégep de l'Outaouais a lui aussi décidé de suspendre ses activités régulières mercredi en raison de la météo. L'établissement demeure toutefois ouvert et accessible. Le personnel est quant à lui encouragé à travailler depuis la maison.