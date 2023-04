De la pluie verglaçante attendue sur le sud-ouest du Québec, prévient Environnement Canada

Des alertes de pluie verglaçante ont été émises mardi par Environnement Canada pour plusieurs régions du sud-ouest du Québec, mais celles de Montréal, de Laval, des Laurentides, de l’Outaouais, de Lanaudière et de la Montérégie devraient être les plus touchées.

Il tombera de 10 à 20 millimètres de verglas sur ces régions à partir de mercredi matin et tout au long de la journée. Les surfaces deviendront glacées et glissantes, et l’agence fédérale ajoute que des branches d’arbre et des câbles électriques pourraient se briser sous le poids du verglas.

Les quantités de pluie verglaçante pourraient atteindre 30 millimètres dans certains secteurs, notamment dans les Laurentides.

Les régions situées plus au nord et à l’est seront touchées à partir de mercredi après-midi. Il devrait tomber de 5 à 10 millimètres de verglas dans le Centre-du-Québec et en Estrie.

Dans la région de Québec et jusqu’en Abitibi-Témiscamingue, de 2 à 5 millimètres de verglas sont annoncés dans la nuit de mercredi à jeudi lors de la transition du mélange de neige et de grésil vers la pluie.

Dans la plupart des régions, des vents du nord-est de 40 km/h avec des rafales à 60 km/h accompagneront la pluie verglaçante.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable souligne que la chaussée glacée et glissante par endroits pourrait rendre les conditions routières difficiles. Il recommande de faire preuve de prudence et d’éviter de se déplacer.

Environnement Canada annonce une hausse importante des températures pour jeudi.