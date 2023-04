Lane Tredger devient le premier député non-binaire du Yukon

Le député de Whitehorse-Centre est devenu le premier député du Yukon à se présenter comme non-binaire à l’Assemblée législative et à changer son prénom. D’Emily Tredger, il est dorénavant connu comme Lane Tredger, en plus d’employer le pronom iel, un changement qui donne espoir à la communauté queer du territoire.

Lorsque les gens utilisaient mon ancien prénom, c’était comme s’ils parlaient d’une autre personne. Ce n’était pas nécessairement une personne que je n’aimais pas ou une mauvaise personne, ce n’était simplement pas moi , raconte Lane Tredger, dans son bureau du caucus néo-démocrate.

L’annonce est survenue en chambre la semaine dernière, quelques jours seulement avant la Journée internationale de la visibilité trans et a été accueilli par l’ensemble des membres de l’assemblé.

Il y a des députés des deux parties qui m’ont contacté pour me féliciter et pour partager leur soutien et ç'a vraiment été merveilleux , explique le député.

Le pronom iel, formé à partir des pronoms il et elle, est employé dans ce texte afin de refléter l’identité de genre des personnes interviewées. L’accord des adjectifs et des participes passés est au masculin selon la préférence exprimée par Lane Tredger, NDLR.

À la tête de la Société Queer du Yukon, Mona Luxion se réjouit d’ailleurs de l’accueil positif qu’a eu la nouvelle, qui permet à la communauté d’avoir à la fois une voix, mais aussi un modèle sur la scène politique.

Une sortie sur la scène publique comme l'a fait Lane Tredger, ça nous permet de nous voir dans tous les aspects de la vie publique, dans tous les aspects de la vie communautaire et de voir qu'on a une place dans cette communauté , explique-t-iel.

Pour iel, cette annonce est d’autant plus importante que le contexte politique actuelle autour de la question de la non-binarité et de la transidentité est au cœur de nombreux débats houleux, notamment aux États-Unis, mais aussi au Canada.

Je crois que c’est rassurant pour plusieurs personnes de voir que Lane comprend vraiment l’importance de ces enjeux d’une manière vécue , souligne Mona Luxion.

Dès son entrée en politique à la suite des élections de 2021, Lane Tredger s’est rapidement rendu compte de la binarité du système politique où tous les députés étaient systématique appelés monsieur ou madame.

Iel a donc réussi à faire modifier le protocole afin que les députés soient plutôt appelés par le président de la chambre par l'acronyme anglais MLA, pour membre de l’Assemblée législative, qui est neutre.

Lane Tredger espère un jour voir le nombre de personnes queer se multiplier sur la scène politique et dans les espaces publics afin de tenir compte de l'expérience de tous.