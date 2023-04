Sur les traces des irréductibles francophones de Georgetown 

La présence acadienne à Georgetown

Maryse Mallet-Sinnis est née à Shippagan, au Nouveau-Brunswick, elle et son mari anglophone se sont installés à Georgetown en 1998. Trois ans après le référendum au Québec, la compagnie pour laquelle travaillait sont conjoint recommandait que certains employés soient relocalisés.

La compagnie avait décidé que tous les anglophones devaient se rendre en Ontario ou perdre leur emploi , dit-elle.

Durant son intégration en Ontario, Mme Mallet-Sinnis découvre que de nombreux francophones de Georgetown ont des racines acadiennes. Quand on est arrivé, il y avait quand même une bonne communauté francophone. Beaucoup d’entre eux étaient du Nouveau-Brunswick justement , raconte-t-elle.

Le père Fulbert Jonas Ahouansou, révérend de la Paroisse du Sacré-Cœur depuis une dizaine d’années, se souvient aussi des Acadiens. J’ai connu beaucoup d’Acadiens en tant que paroissiens, mais ensuite ils sont retournés chez eux , dit-il. Du coup, ça réduit le nombre de francophones pratiquants ici et cette communauté commence à vieillir , ajoute le prêtre qui officie également à la messe en français pour les catholiques à la paroisse St Benedict de Milton.

Ce mouvement migratoire, des Acadiens de Georgetown vers leur terre natale, est aussi observé par Rachel Shield, résidente de Georgetown et paroissienne de l’église du Sacré-Cœur. D’origine québécoise, elle raconte qu’à son arrivée à Georgetown en 1974, de nombreux travailleurs du Nouveau-Brunswick arrivaient dans la ville pour trouver de l'emploi. Il y en a beaucoup qui sont retournés au Nouveau-Brunswick. Et naturellement dans les 49 ans, beaucoup sont décédés , dit-elle.

Rachel Shield est mère de 4 enfants auxquels elle a transmis autant la langue que la culture francophone. C'est une Franco-Ontarienne d'adoption qui réside à Georgetown depuis 49 ans. Photo : Radio-Canada

Elle explique que, de nos jours, les francophones de Georgetown viennent de partout. Ottawa, Montréal, Québec, l’île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick encore . Une telle disparité représente un défi pour la communauté francophone de Georgetown, selon elle. C’est pour ça que c’est si difficile de réunir un groupe francophone comme auparavant .

Maintenir la vitalité des francophones en les réunissant

Des résidents se sont mobilisés afin de dynamiser la vie communautaire de la francophonie locale. Maryse Mallet-Sinnis et d'autres francophones ont créé l'an dernier le Coin franco Halton Hills, un groupe Facebook qui propose des ressources et des activités en français. Ça aiderait peut-être à créer un sens d’appartenance à un groupe francophone à Georgetown , espère-t-elle.

« Je ne veux pas que le français disparaisse. » — Une citation de Maryse Mallet-Sinnis, résidente de Georgetown

Ancienne enseignante à l’École élémentaire catholique du Sacré-Cœur de Georgetown, elle exprime une inquiétude par rapport au fait que toutes les activités parascolaires auxquelles les enfants participent soient en anglais. Le hockey est en anglais. Le soccer est en anglais , dit-elle. Je me suis dit : que peut-on faire pour qu’on maintienne une certaine francophonie à Georgetown?

Les réflexions de Mme Mallet-Sinnis ont mené à la création du groupe, avec des possibilités de bénévolat qui permettront à tous de pratiquer la langue française. Plus récemment, la bibliothèque publique de Halton Hills s’est jointe au mouvement.

Leanne Shelsen y travaille en tant qu'associée bilingue. On a hâte de travailler avec le Coin franco , dit-elle. On vient tout juste de signer un partenariat pour offrir un espace de rencontre, jouer à des jeux de société et visionner des films en français , ajoute-t-elle.

« Ensemble, on sera capable de réunir plus de gens de la communauté. Les gens ont plus de raison de venir maintenant à la bibliothèque et de parler en français. » — Une citation de Leanne Shelsen, associée bilingue à la bibliothèque publique de Halton Hills

Aux dires de la bibliothécaire, ce n’est qu’en 2020, que la bibliothèque a déployé de nombreux efforts pour augmenter son offre de livres et de films dans la langue de Molière.

On a environ 2500 livres en français. On a jusqu’à 1000 films bilingues, des jeux, des livres numériques , dit-elle. Par le biais du partenariat, on invite les gens à suggérer des ressources en français pour mousser l’intérêt de l’offre francophone à la bibliothèque , ajoute pour sa part Mme Mallet-Sinis.

Batailles historiques

La paroisse du Sacré-Cœur est aussi un lieu qui fédère les francophones de la Ville , raconte le père Fulbert Jonas Ahouansou.

Cette paroisse a, plus tard, inspiré les francophones de la région à se battre pour obtenir une école francophone. Il nous a fallu 29 ans pour avoir notre première école francophone , raconte Rachel Shield.

Extrait de journal d'époque relatant la lutte des francophones de Georgetown pour obtenir une école catholique de langue française.(Photo d'Archives) Photo : Archives de la Société historique d’Esquising

Mme Shield se souvient des années de luttes des francophones de Georgetown. Au départ, seule une école d’immersion française leur est octroyée. Les enfants allaient à l’école anglaise, mais il y avait une section pour les francophones en arrière. C’était séparé par une clôture , se souvient-elle.

« Ça a commencé en 1965, les mamans avec leur bébé dans leur poussette ont fait une grève pour que la Commission scolaire donne une école francophone » — Une citation de Rachel Shield, résidente de Georgetown

Chantal Garneau, conseillère municipale de Halton Hills, a connu cette période. Elle faisait partie des élèves en immersion francophone. En première année, c’était au sous-sol de l’école Holy Cross , dit-elle. Il avait à peu près une dizaine d’élèves . Un nombre si restreint que l’école formait des classes double.

« Pendant la récré, les francophones ne jouaient pas avec les anglophones, c’était très divisé. » — Une citation de Chantal Garneau, conseillère municipale de Halton Hills

Mme Garneau est née à Mississauga. Elle est arrivée à Georgetown en 1985. Mon père est français canadien , dit-elle. Pour ses parents, il était important de ne pas perdre la langue française, explique-t-elle. Sa mère anglophone avait suivi des cours du soir pour justement apprendre le français.

Sans école secondaire francophone à Georgetown, elle poursuit ses études académiques en anglais. On avait l’option d’aller à l’École secondaire catholique Sainte-Famille , raconte-t-elle.

Les enfants de Maryse Mallet-Sinnis ont aussi fait ce parcours.

De nos jours, c’est encore le cas pour les jeunes qui veulent poursuivre leur secondaire en français, faute d’une école secondaire de langue française située à Georgetown.