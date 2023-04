Rachel Shield : le bénévolat en français pour résister à l’assimilation anglophone

Rachel Shield est une fière francophone originaire d'Aylmer au Québec. Elle est arrivée à Georgetown, en Ontario, en 1974 et depuis elle se dévoue au bénévolat en français. Chaleureuse et souriante, cette octogénaire se raconte.

Je me bats pour rester francophone et j’organise toutes sortes d’activités pour que les francophones puissent se réunir , dit celle qui fêtera ses 81 ans plus tard en avril.

« Moi, c’est le bénévolat qui m’a permis de garder ma culture. Je vis en français avec un époux anglais dans une région anglaise. » — Une citation de Rachel Shield, résidente de Georgetown

Parmi ses activités, elle dirige une pause-café francophone depuis 49 ans, dans un centre communautaire anglophone de Georgetown. Ce sont des gens de langue anglaise qui ont déjà appris le français et qui veulent le redécouvrir . Elle précise qu’entre eux, il s’agit strictement de conversations. Je ne leur donne pas de cours de français , dit-elle.

Mme Shield a aussi été bénévole francophone pour la Croix-Rouge canadienne. Je prenais les clients francophones , dit-elle. Je travaillais comme membre de l’Hospice avec les gens mourants en français , ajoute-t-elle.

Rachel Shield a reçu ce trophée en guise de reconnaissance pour son travail bénévolat auprès du groupe de French Connection. Photo : Rachel Sheild

Des souvenirs qui font sourire

Dans son salon, l’octogénaire montre avec fierté des coupures de presse, des prix de reconnaissance et des photos. Chaque item rappelle son travail inlassable auprès des francophones de Georgetown.

Lors d'un marché organisé pour une levée de fonds pour des activités paroissiennes et francophones de la communauté en 1992, Mme Shield a créé un chapeau amusant. Photo : Rachel Sheild

Sur une des photos, elle porte un drôle de chapeau garni de billets de banque. Elle explique qu'elle participait bénévolement à un événement de levée de fond. On faisait un bazar. Les gens mettaient de l'argent sur mon chapeau puis je faisais le tour. Mme Shield se souvient que plus de 500 dollars ont été recueillis ce jour-là et distribués en partie à la Paroisse du Sacré-Coeur.

Mme Shield revisite avec attention sa collection d'articles capturant ses moments de bénévolat. Photo : Radio-Canada

Quand l'amour mène à Georgetown

Le parcours de Mme Shield à Georgetown est intimement lié à sa vie sentimentale. C’est un coup de foudre qui m’a amenée à Georgetown , confie-t-elle. Ce coup de foudre se poursuit avec son mari depuis maintenant 49 ans et s'est étendu à la vie communautaire francophone de Georgetown.

« On s’est rencontrés au mois d’octobre et on s’est mariés au mois de juin. Mon mari avait sa maison ici [à Georgetown]. » — Une citation de Rachel Shield, résidente de Georgetown.

Lorsqu'elle se marie, sa famille s'agrandit passant de deux à quatre enfants. Les deux enfants de son nouvel époux étant anglophones, elle tient tout de même à leur transmettre la langue et culture francophones. Grâce à ses efforts, ils deviennent donc bilingues. Les enfants ont connu ce qu'était un Noël canadien français avec un grand-papa qui jouait le violon et qui chantait en français , raconte-t-elle.

La bénévole de carrière se souvient aussi à quel point, il était difficile pour les francophones de s’intégrer dans cette ville majoritairement anglophone qu'est Georgetown.

À l'époque, les conversations en français en public faisaient sourciller certains. Les gens pensaient que l’on parlait en mal d’eux , raconte-t-elle. Il y avait un froid puis je trouve que maintenant il y a beaucoup de changement .

Elle estime que la Ville de Georgetown regorge davantage de francophones qu’à l’époque. On entend parler français dans les restaurants puis au centre d’achats. On n’avait pas ça quand moi je suis arrivée en 1974 , dit-elle.