Les verts veulent mieux réglementer les centres privés en santé mentale et toxicomanie

Le Parti vert de Colombie-Britannique demande au gouvernement provincial de légiférer pour mieux encadrer les centres privés de traitement en santé mentale et dépendances pour les rendre plus accessibles.

La province compte plus de 40 centres de traitement privés. Ces établissements sont gérés par des entreprises privées, des régies de la santé ou encore des organismes à but non lucratif, selon le Centre sur les dépendances de la Colombie-Britannique.

Dans un communiqué publié mardi, le député Adam Olsen du Parti vert a déclaré que les installations publiques et privées laissent tomber des milliers de Britanno-Colombiens , qualifiant les établissements privés comme étant le Far West des soins .

Adam Olsen dénonce le fait que ces centres sont sans surveillance gouvernementale, n’ont pas de normes à respecter et qu’ils peuvent facturer des dizaines de milliers de dollars pour des traitements.

Malheureusement, la plupart du temps, les gens quittent ces centres et retournent directement consommer de la drogue ou de l'alcool , explique le politicien.

Adam Olsen déplore qu’en raison des délais d’attente dans les établissements publics, des patients nécessitant des soins urgents soient forcés de se tourner vers le privé.

La faute au gouvernement précédent dit Victoria

Durant la période de questions mardi, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Jennifer Whiteside, a imputé la responsabilité au gouvernement précédent, l’accusant d’avoir déréglementé ces établissements.

La ministre a indiqué que son gouvernement avait augmenté le nombre d’employés responsables de l’inspection et de l’application des règlements.

Selon la ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique, Jennifer Whiteside, le gouvernement continue d’améliorer le système de traitement pour les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Dans une déclaration, le ministère a précisé qu'en 2019, le gouvernement néo-démocrate a modifié la loi réglementant ces établissements, le Community Care and Assisted Living Act, pour améliorer la surveillance des centres de soins privés.

Dans son dernier budget, la province a alloué plus de 1 milliard de dollars pour du soutien en santé mentale, notamment 195 nouveaux lits de traitement financés par Victoria.