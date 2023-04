Le potentiel minier exploitable de Murdochville pourrait s’agrandir

C’est ce que révèlent les résultats des derniers forages exploratoires de 2022 réalisés par la société minière.

Ces prélèvements ont été effectués à de grandes profondeurs atteignant jusqu'à 1200 m.

À la suite de ces forages, ils ont analysé les carottes et il semble que la teneur en cuivre ait été détectée plus loin que ce qui pouvait être attendu , explique Jean-François Boulanger, professeur en métallurgie extractive au campus de Rouyn-Noranda de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Cinq des six forages ont été faits le long de la périphérie du site du mont Copper, à Murdochville. Photo : Source: Métaux Osisko

Un forage (30-1003) a rapporté une concentration moyenne de cuivre de 0,55 % sur 300 mètres de roches extraites. Dans le même forage, mais plus bas, sur près de 245 mètres, la teneur moyenne en cuivre était de 0,32 %.

De l’argent ainsi que de très petites quantités de molybdène ont également été détectés dans les prélèvements.

Ces résultats de Métaux Osisko servent à mieux définir la ressource du mont Copper, ce qui permettrait de repousser la limite inférieure de l’enveloppe de minéralisation, c’est-à-dire d’agrandir la zone potentiellement exploitable.

L’enveloppe, c’est ce qu’on peut appeler la zone minéralisée. On peut imaginer une demi-sphère qui se situe sous la terre et plus on peut repousser l’extérieur de cette sphère-là, plus elle est grande, plus on a des tonnes de roches qui ont une teneur en cuivre suffisamment intéressante , explique Jean-François Boulanger.

L’un des forages (30-1003), le plus important en distance, a été réalisé sous la fosse existante de la mine à ciel ouvert. Il repousse les limites de l’enveloppe estimée de 107 mètres.

Les forages reprendront au mois de juin. Ils permettront notamment de mesurer plus finement le potentiel à exploiter. Métaux Osisko doit également réaliser une étude de faisabilité. La minière devrait décider d'ici 2026 si elle ira de l'avant. L'exploitation de la mine pourrait reprendre en 2029.

Si auparavant ils pensaient avoir 50 millions de tonnes de cuivre, eh bien, lors d’une prochaine étude de faisabilité qu’ils vont sortir, au lieu de 50 millions, ce sera peut-être 60 millions de tonnes de minerai qui pourront être exploitées , ajoute Jean-François Boulanger.

Même si la mine a été exploitée pendant plus de 60 ans, Métaux Osisko considère que le gisement demeure la plus grande ressource de cuivre non exploitée de l’est de l’Amérique du Nord.