Comportements déplacés de son entraîneur de hockey : le Cégep a-t-il tardé à agir?

Allégations d’une séance d'entraînement dirigée en état d’ivresse, des capacités affaiblies lors d’une soirée d’équipe, des accusations pour conduite en état d’ébriété. L’entraîneur-chef d’une équipe de hockey collégial a conservé son poste au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue malgré les dénonciations de joueurs et de parents et des enquêtes internes. L’institution a-t-elle protégé son entraîneur au détriment des joueurs-étudiants en le gardant en poste pendant plusieurs années?

Maxime Boisclair a été recruté en avril 2019 par le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue afin de diriger la nouvelle équipe de hockey collégial du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Ancien joueur des Saguenéens de Chicoutimi, M. Boisclair est notamment reconnu pour sa saison de 70 buts dans la LHJMQ en 2005-2006.

Près de quatre ans après son embauche, il a perdu son emploi et a été retiré de son poste pour les quatre derniers matchs de la saison 2022-2023, qui s’est terminée le 5 mars. La direction du Cégep a évoqué dans un premier entretien à Radio-Canada ses difficultés de communication et son leadership non positif pour expliquer sa décision.

Des allégations sur les problèmes d’alcool de l’entraîneur ont toutefois rapidement fait surface après la publication de notre texte. Maxime Boisclair fait notamment face à deux accusations distinctes de conduite avec les capacités affaiblies. Il a plaidé non coupable en juin 2021 et en mars 2022. Le verdict n’a pas encore été rendu dans ces causes. Ces nouvelles accusations se sont ajoutées au dossier de M. Boisclair, qui avait déjà plaidé coupable à des accusations identiques, à Drummondville, en 2017.

Le Cégep a d’abord nié que les problèmes d’alcool de son entraîneur s’inscrivaient parmi les raisons de son départ. Ce n’est qu’après que Radio-Canada a parlé avec d’anciens joueurs-étudiants que l’établissement a reconnu, par l’entremise de son directeur général Sylvain Blais, avoir reçu des plaintes à propos de la conduite de son entraîneur.

L'équipe de hockey des Gaillards, lors d'un entraînement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Premières plaintes

Boire avec ses joueurs et l'échapper complètement . C’est ce que reprochent à leur ex-entraîneur plusieurs de ses anciens joueurs avec les Gaillards du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

Plus particulièrement, une soirée de novembre 2020 aurait démontré le manque de professionnalisme en dehors de la glace de Maxime Boisclair. Une soirée problématique qui a poussé trois vétérans, dont le capitaine de l’époque, à quitter l'équipe en novembre 2020 pour protester contre l’attitude et la conduite de leur entraîneur.

Selon ces trois vétérans, Maxime Boisclair s’est présenté à la soirée, tenue dans un domicile privé, qui réunissait des joueurs recrues. Le groupe Snapchat de l'équipe aurait ensuite rapidement été alimenté de photos et de vidéos le montrant en état d’ébriété avancé en présence des joueurs. Il a complètement perdu la carte , a soutenu l’un des anciens joueurs. Il se comportait comme un gars chaud. Il parlait fort et il était désagréable , nous a confié un autre.

Ces trois anciens membres de l'équipe nous ont demandé de taire leur identité puisqu’ils œuvrent toujours auprès du Réseau du sport étudiant du Québec.

L’entraîneur-chef s’excuse

Après cette soirée, Maxime Boisclair a transmis un message d’excuses aux joueurs des Gaillards dans lequel il reconnaît l’avoir complètement échappé et manqué à [ses] engagements . Il a conclu son message en les invitant le plus possible à ne pas ébruiter la soirée en dehors du vestiaire.

« Je m’étais toujours dit que je ne boirais pas avec mes joueurs [...]. Je n’ai pas d’excuses, honnêtement, je vis depuis six mois avec beaucoup de changements dans ma vie [...]. » — Une citation de Extrait d’un message écrit par Maxime Boisclair dont nous avons obtenu une copie

Ce message n’a pas apaisé les vétérans, qui jugeaient inadéquat qu’un entraîneur en position d’autorité, employé du Cégep à temps plein, laisse transparaître ses problèmes personnels.

Après ce message, ces joueurs ont confronté Maxime Boisclair pour discuter de sa consommation d’alcool. Outre ses comportements en état d’ivresse, ils ont surtout été déçus par la façon dont il a accueilli leurs remarques. J’ai senti, de mon côté, une certaine arrogance de sa part. Il n'affichait aucun remords et on sentait qu'il était fâché après nous , mentionne un autre joueur.

L'équipe de hockey collégial des Gaillards Hecla Québec a vu le jour en 2018, au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Toujours selon ces anciens joueurs, Maxime Boisclair aurait déclaré, devant un employé du Cégep et près d’une dizaine de coéquipiers, qu’il pourrait coucher avec leur mère s'il le souhaitait, leur enjoignant du même souffle de ne pas s’immiscer dans sa vie privée. Les trois joueurs lui ayant demandé quelques minutes plus tôt de ne plus vanter ses ébats sexuels.

Il a aussi fait allusion à ce qu’il a vécu, à titre de joueur, au début des années 2000 [...], en nous disant par exemple que des coachs faisaient bien pire dans son temps, comme des gangbangs avec leurs joueurs , poursuit cet ancien membre des Gaillards.

Pour moi, un leader donne l’exemple sur la glace et en dehors de la glace. Il y a des entraîneurs pour qui tu désires jouer et te défoncer, mais ce n’était pas mon cas vis-à-vis de Maxime Boisclair , réitère un ancien membre de l’équipe.

Moi, c’est le professionnalisme [qui me préoccupe] dans cette histoire-là, renchérit un autre joueur. Ça m'a montré à faire attention à ma relation avec mes collègues et mes coéquipiers. Je veux faire de mon mieux pour séparer ma vie privée de ma vie au travail et vice-versa.

Les joueurs qui ont quitté le programme de hockey collégial ont été déçus par la façon dont leur ancien entraîneur-chef a accueilli leur intervention. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Joint par Radio-Canada, Maxime Boisclair a décliné nos nombreuses demandes d’entrevue.

Merci de l’intérêt et de l’opportunité que vous m’offrez de transmettre ma version. Comme tout a déjà été dit et ce que vous me rapportez concernant les allégations est de nature spéculative et sans fondement, je n’émettrai aucun commentaire, indique-t-il par écrit. Concernant les événements de ma vie privée, ceux-ci sont de nature personnelle et en aucun temps ils n’ont eu d’impact sur mon travail d'entraîneur des Gaillards. Donc, dans ce cas, je préfère n’émettre aucun commentaire.

Le hockey collégial : la fin de l’illusion

Ce qui a finalement le plus déçu les anciens joueurs, c’est la désillusion vis-à-vis de la qualité du programme de hockey offert. Le but, ce n'est pas de taper sur Maxime [Boisclair], mentionne un ancien des Gaillards. C'est vraiment de parler du programme [de hockey collégial].

Dans un monde idéal, ce programme a le potentiel d’être le meilleur au Québec. Il y a une équipe midget AAA dans la cour, un bon programme de midget espoir, deux équipes de la LHJMQ [à proximité]. Il y a tout pour que ça marche , regrette un autre désenchanté par son expérience.

La déception des joueurs rencontrés dépasse le vestiaire de l’équipe. Ils regrettent la façon dont le Cégep a traité leurs plaintes, mais aussi celles de leurs parents. Ils se questionnent également sur les initiatives mises en œuvre par l’organisation.

On s’est fait dire que des sanctions avaient été données, mais nous n’avons jamais su de quoi il s’agissait, mis à part une suspension de deux ou trois parties, explique un ancien joueur. On nous a aussi demandé de rencontrer Maxime Boisclair individuellement, qui a enregistré la conversation. Après, ce fut la fin [pour moi].

Le directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jessica Gélinas

Plus tôt cette année, le directeur général du Cégep, Sylvain Blais, avait affirmé à Radio-Canada que les problèmes personnels de Maxime Boisclair n’avaient jamais porté atteinte à son rôle et à son travail d'entraîneur-chef.

Pourtant, la soirée de novembre 2020 a rapidement été dénoncée par écrit auprès de Sébastien Murray et de Kathleen Slobodian, respectivement responsable de l’équipe des Gaillards et directrice du service des affaires étudiantes et des communications au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

Un courriel envoyé à Mme Slobodian par deux parents, et dont nous avons obtenu une copie, détaille les répercussions de la gestion du dossier sur leurs fils. Ce courriel qualifie d’insuffisantes les mesures prises par l’institution pour marquer le « désaccord » du Cégep « face à un tel événement [la soirée de novembre 2020] ».

Une « famille »

Questionné lors d’un second entretien sur ces détails précis, Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, a affirmé que le bien-être de Maxime Boisclair est tout aussi important que celui de chacun des joueurs des Gaillards.

« Ce n’est pas le premier joueur [de hockey] qui quitte une équipe sportive dans le réseau collégial. Ce n’est pas le premier et ce ne sera pas le dernier. Quelques-uns partiront effectivement parce qu’il est arrivé une situation hors match et d’autres vont partir parce qu’ils ne sont pas satisfaits de leur temps d’utilisation ou parce qu’ils ne s’entendent pas bien avec leur cochambreur. » — Une citation de Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

S'il désapprouve la conduite de son ancien entraîneur en état d'ébriété en présence de joueurs, il ajoute ne pas avoir été dérangé d'apprendre qu’il a demandé à ces derniers de tenir leur langue pour le protéger. Comme dans toutes les grandes familles , a-t-il mentionné.

Est-ce qu’il a exigé [le silence]? Il leur a demandé. On fait corps, on fait [preuve d’] esprit d’équipe. Est-ce qu’il a menacé? Moi, je n’ai pas cette information-là , a soutenu Sylvain Blais.

Ce dernier a admis que l’institution a enquêté à au moins deux reprises sur son entraîneur-chef. Après l’avoir d’abord démenti, il a reconnu qu’il avait eu vent d’allégations soutenant que M. Boisclair s’est présenté à un entraînement de l’équipe en état d’ébriété. M. Blais assure que les résultats des enquêtes menées par le Cégep sont non concluants, une information que Radio-Canada n’est pas en mesure de vérifier.

Le pavillon d'éducation physique et des sports du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Le directeur général du Cégep n’est pas non plus en mesure de préciser si d’autres enquêtes pour allégations de mauvaises conduites ont été menées.

Il faut se replacer là où nous sommes avec l’information véridique que nous sommes capables d’évaluer et d’avérer. J’ai une relation d’employé à employeur. Cet employé [Maxime Boisclair], comme tous mes employés, a des droits. Je ne peux pas le congédier sur des ouï-dire , se défend-il.

Sylvain Blais juge dans ces conditions que l’organisation n’avait pas d’autres choix que de le garder en poste jusqu’à tout récemment.

Nous avons agi. Quelles sont les sanctions? Quels sont les éléments que nous avons faits avec M. Boisclair? Moi, je peux vous dire que nous avons agi. S’il a écrit une lettre, ce n’est peut-être pas seulement parce que ça lui tentait de l’écrire [...]. Après, qu’est-ce qu’on fait pour ne pas que cela se reproduise? On va tenter de régler la situation et [déterminer] comment on fait pour être sûrs que cela ne se reproduise plus. Comme tout employé, nous l’avons soutenu là-dedans , a réaffirmé M. Blais.

Le campus de Rouyn-Noranda du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Pas de code de déontologie

Sylvain Blais estime tout de même qu’il était nécessaire de suspendre Maxime Boisclair en février dernier, bien qu’il ne restait que quatre matchs à la saison 2022-2023. Il explique cette décision par certains éléments rapportés par les joueurs actuels de l’équipe des Gaillards.

Nous avons tenté de contacter les membres de l’équipe pour recueillir leur témoignage, en vain. Le Cégep, par l’entremise de Sébastien Murray, maintenant conseiller à la vie étudiante, nous a contactés 30 minutes après le début de nos démarches pour nous enjoindre de ne plus tenter de parler aux joueurs.

Nous faisons un suivi rigoureux de ce que font nos entraîneurs. Nous sommes intervenus, mais là, nous étions rendus à une place où des éléments nous amenaient à réfléchir de façon plus sérieuse. On ne pouvait pas se permettre, on ne souhaitait pas se permettre, on ne voulait pas se permettre de risquer que des échauffourées ou que des éléments négatifs supplémentaires [surviennent] [...]. C'est une décision courageuse de se dire que nous ne pouvions pas [tolérer] ces éléments-là et que nous devions faire l'enquête dont nous avions besoin pour obtenir les renseignements nécessaires à la prise d'une décision éclairée , indique-t-il.

Sylvain Blais rappelle que les entraîneurs du RSEQ ne sont pas soumis à un code de déontologie même si l’organisation invite les cégeps à appliquer et à promouvoir le code d’éthique des entraîneurs.

Ce code demande en l’occurrence aux entraîneurs de considérer chaque athlète avec respect, de les informer des dangers inhérents à la consommation d’alcool et de drogues, d’adopter un langage sans injures ni expressions vulgaires et de préserver l’intégrité mentale des joueurs.

Rappelons que M. Blais n’a pas voulu expliquer en quoi les enquêtes menées par le Cégep se révèlent non concluantes ni détailler les mesures d’aide apportées à Maxime Boisclair et celles proposées aux joueurs qui ont quitté l’équipe en novembre 2020.