Mobilisation pour l’environnement et contre les politiques de RBC à Saskatoon

Des manifestants se sont rassemblés mardi à Saskatoon afin de dénoncer les politiques et les investissements de la Banque Royale du Canada (RBC) concernant des projets liés aux énergies fossiles. Des chefs héréditaires autochtones de la Nation Wet’suwet'en étaient notamment présents.

Selon les manifestants, les projets de la RBC impliquant des énergies fossiles touchent des communautés autochtones, et ce sans leur consentement.

Le coordinateur du Groupe Solidarité décoloniale, Louis Moralez, précise que ce rassemblement a été lancé à l'approche de l'assemblée annuelle des actionnaires de la RBC, qui doit avoir lieu mercredi.

[ RBC ] se fait des profits colossaux sur le dos de personnes qui subissent la violence au quotidien [...] pour déployer ses projets qui n’ont pas le consentement préalable des peuples autochtones , indique Louis Moralez.

On dénonce la politique meurtrière de cette banque, mais aussi le barrage de mensonge qu'elle sort dans le but de désintéresser le public , ajoute-t-il.

La fondatrice de The Vessel Project of Louisiana, Roishetta Ozane, et le chef héréditaire wet'suwet'en Na’moks ont eux aussi participé à la manifestation.

Je suis ici aujourd'hui parce que ma région, la Louisiane, est entourée d'industries pétrolières, en particulier d'usines de produits chimiques et d'énergies à base de pétrole , explique Roishetta Ozane.

« La Banque Royale du Canada doit cesser de financer l'industrie pétrolière et gazière, car elle contribue à la pollution de la planète en finançant des projets sur notre territoire. » — Une citation de Chief Na’moks, chef héréditaire de la Nation Wet'suwet'en en Colombie-Britannique

De son côté, la RBC indique qu'elle s'engage à réduire ses émissions de gaz effet de serre d'ici 2050 et qu’elle s’est fixé des objectifs qui l’aideront à mesurer les progrès accomplis.

Aussi, la RBC affirme qu'elle s'efforce d'être la première institution financière au Canada à travailler avec les peuples autochtones dans un objectif de réconciliation.

Un rassemblement est aussi prévu à Saskatoon mercredi, près des locaux de la banque.

La RBC n’a pas immédiatement donné suite à notre demande d’entrevue.

Avec les informations de Fatoumata Traore et Geneviève Patterson