La page est tournée pour David Ellis et Nathalie Camus au sein du Quatuor Saguenay

Il a longtemps été connu comme étant le Quatuor Alcan.

C’était notre dernière répétition officielle avec le Quatuor et on le réalisait au fur et au mur. C’est comme si on était sur du sable mouvant , a indiqué M. Ellis à Radio-Canada peu de temps avant de monter sur scène.

De son côté, Mme Camus a souligné à la boutade qu’elle s’est achetée le mascara le plus résistant à l’eau, visiblement émue de tourner la page sur une partie de sa vie.

Quand on se dit : "34 ans", on se dit : "Wow". On regarde en arrière forcément puis on pense aux premières fois. Puis les premières fois, c’est un peu une aventure dont on ne connaît pas la suite et puis c’est plaisant d’arriver au bout du chemin et de se dire :"Ç'a bien été" , témoigne-t-elle.

Le groupe, qui a enregistré une foule de disques au fil du temps, a acquis une réputation internationale.

Un exemplaire du tout premier programme du quatuor en 1989 était présenté mardi soir. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Le premier concert du Quatuor s'est tenu à Hébertville en 1989 à l'invitation du Cercle Germaine Lavoie, se rappelle le violoncelliste. En hommage à ce moment, le couple de musiciens a décidé d’ouvrir en première partie avec le même quatuor joué à cette époque, de Joseph Haydn. Il s’agit d’une pièce de 15 minutes qui se joint à la programmation du spectacle de mardi : le Quintette de Schubert.

Avec les informations de Julie Larouche