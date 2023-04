L’Université Simon Fraser met fin à son programme de football

Les Red Leafs devaient jouer la prochaine saison dans l'Association Lone Star . En février, l'organisme a toutefois annoncé qu'il n'allait pas renouveler son association avec l'université après la saison 2023.

L’incertitude actuelle crée une expérience inacceptable pour les étudiants , a déclaré la présidente de SFU, Joy Johnson, dans un communiqué. L’Université a considéré toutes les options [...] et a conclu que la pratique du football n’était plus possible à SFU .

L’établissement s’est toutefois engagé à respecter les engagements boursiers envers les joueurs qui décident de demeurer à SFU et qui respectent les critères d’admissibilités.

Déception chez les Lions

Dans un communiqué, les Lions de Colombie-Britannique ont exprimé leur déception face à la fin du programme.

La nouvelle d’aujourd’hui a un impact sur plusieurs individus dévoués, en particulier des étudiants athlètes, des entraîneurs, du personnel, un grand nombre de bénévoles, de parents et bien sûr, de diplômés, qui ont travaillé sans relâche pour le programme de SFU , écrit l’équipe dans un communiqué.

L’équipe s’est aussi engagée à continuer d’appuyer le football amateur dans la province.

La seule université canadienne dans la NCAA

Les formations sportives de l'Université Simon Fraser disputent leurs rencontres face à des formations de la NCAA de division II depuis 2010-11.

SFU est la seule université canadienne dans la NCAA .

Les équipes sportives de SFU connaissent généralement un certain succès, mais au football, la formation canadienne a compilé une fiche de 1-9 en 2022.

L'Université Simon Fraser comptait sur un programme de football depuis 1965.