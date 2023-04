Québec peut-il encadrer la pratique du canotage sur une rivière à saumons?

L'avocat de Cime Aventures a tenté de faire la démonstration, mardi, devant la Cour supérieure, à Montréal, que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a voulu « déjouer les intentions du législateur fédéral » en s’arrogeant la navigation comme compétence.

Québec a ainsi empiété sur une compétence fédérale en limitant le nombre d’embarcations, canots et kayaks, pouvant être utilisées par l’entreprise récréotouristique sur la rivière et en légiférant sur d’autres paramètres relatifs à la navigation de ses clients sur la rivière Bonaventure.

C’est ce qu’a fait valoir, mardi, l’avocat de Cime Aventures, Me Robert Daigneault, au juge de la Cour supérieure Alexander Pless, qui préside les audiences.

Des clients montent à bord d'embarcations louées par l'entreprise Cime Aventures (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Ces restrictions font partie de l’autorisation de commerce que Québec a signée avec l’entreprise en juin 2021.

La compagnie ne remet pas en question la légitimité de l’entente, qu’elle doit obligatoirement détenir pour pouvoir exercer ses opérations sur la rivière à saumons gérée par la ZEC de la rivière Bonaventure.

Ce sont, selon elle, précisément ses dispositions entourant la navigation qui posent problème et qui rendent l’autorisation de commerce inconstitutionnelle.

La nature de cette autorisation de commerce a d'ailleurs occupé la cour, mardi.

L'avocat Robert Daigneault a insisté sur son caractère hybride . Selon lui, l'entente touche en partie le domaine public et, donc, la question du partage des compétences s'applique. À son avis, le fait qu'elle soit assortie de sanctions pénales en cas de non-respect le démontrerait clairement.

Pour l’avocat de la firme Daigneault Avocats, il n’y a aucun doute quant au statut constitutionnel de la navigation. C’est une compétence exclusive de la législature canadienne qui a été analysée à plusieurs reprises par les tribunaux , rappelle-t-il. Le MFFP , avec cette autorisation de commerce, est selon lui entré de plein fouet dans une compétence fédérale exclusive et entière .

« C’est un choc frontal avec la compétence fédérale. » — Une citation de Me Robert Daigneault, avocat de Cime Aventures

L’avocat de l’entreprise de Bonaventure a d’ailleurs insisté sur l’absence de vide juridique au sujet de la navigation, mentionnant que le fédéral a prévu tous les cas de figure à ce sujet.

Pour montrer jusqu’où le fédéral va dans sa réglementation de la navigation, il y a un règlement qui remonte à une quinzaine d’années qui s’intitule le Règlement sur les restrictions à l’usage de certains bâtiments et on régit les radeaux pneumatiques. Le fédéral a vraiment cherché à tout couvrir, quelles que soient les embarcations , a fait valoir le procureur de Cime Aventures.

Même les affiches [qui interdisent la navigation] sont réglementées! a renchéri Me Robert Daigneault.

Le juriste ajoute que le provincial aurait pu demander au fédéral d’intervenir à sa place, ce qui aurait réglé la question. Il suffit de le demander et si c’est valable en termes d’encadrement de la navigation, ce sera accordé. […] C’est [le fédéral] qui a la compétence pour décider ce qui est acceptable de ce qui ne l’est pas.

Un détournement de pouvoir ?

Pour Cime Aventures, la direction régionale du MFFP a utilisé son seul pouvoir , soit accorder une autorisation de commerce, afin d’harmoniser la cohabitation à la suite des problèmes survenus à l’été 2020, en pleine pandémie.

Il s’agit, selon Me Daigneault, d’une tentative maladroite de la part du ministère pour tenter de régler les conflits alors bien présents sur la rivière entre pêcheurs, canoteurs et baigneurs.

Le présent litige remet en cause la gestion, par Québec, des rivières à saumons de la province (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Me Robert Daigneault va jusqu’à utiliser l'expression détournement de pouvoir et dénonce le fait que seule la clientèle de l’entreprise, parmi tous les usagers de la rivière à saumons, a subi des restrictions de la part de Québec.

De plus, pour lui, le provincial a excédé les limites de l'article 109 de la Loi sur la conservation et mise en valeur de la faune, puisqu’aucune étude ne démontrait que le saumon de l’Atlantique était menacé par la situation.

L’enjeu de la cohabitation, à l’origine du litige, s’est également invité dans les audiences mardi, puisque Cime Aventures a mentionné, au passage, que les problèmes observés sur la rivière Bonaventure ont été causés par l’explosion du nombre d’usagers autonomes, et non par l'augmentation de ses propres activités commerciales.

Selon son avocat, le nombre de clients qu'elle a admis sur la mythique rivière, reconnue mondialement pour sa limpidité, n'aurait pas significativement augmenté à l'été 2020.

Un contrat comme un autre?

L'avocat du Procureur général du Québec, qui représente le MFFP , a aussi eu l’occasion, mardi après-midi, d’étayer ses premiers arguments. Me Manuel Klein a notamment fait valoir que l’autorisation de commerce en cause constitue un contrat sur l’utilisation de la propriété étatique qu’est la rivière Bonaventure, c'est-à-dire son lit et une partie des berges.

Selon lui, l’argument du partage de compétences invoqué par Cime Aventures ne tient pas la route parce que l’autorisation de commerce relève du domaine privé et non de pouvoir public assujetti au contrôle judiciaire .

« À notre avis, on est dans le domaine purement contractuel, notamment parce qu’on parle, ici, de la propriété étatique. » — Une citation de Me Manuel Klein, représentant du Procureur général du Québec

Selon lui, le fait que le mot contrat soit d’ailleurs explicitement utilisé par le législateur dans le libellé de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune démontre bien ses intentions à ce sujet.

Manuel Klein (à gauche) et Simon Larose représentent tous les deux le Procureur général du Québec dans ce dossier. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le ministre [des Forêts, de la Faune et des Parcs] agit à titre de représentant du gouvernement, qui est propriétaire des terres publiques , défend Me Klein.

L'avocat a aussi plaidé que le Ministère est intervenu à l’intérieur de son champ de compétences, en concordance avec la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, en raison des impacts de la hausse de la fréquentation du cours d’eau sur la rivière et sa faune. Il a toutefois admis n'avoir aucune étude exhaustive démontrant de telles répercussions.

De plus, il fait valoir que les provinces peuvent légiférer en matière d’entreprises de nature locale , même si ces dernières mènent des activités commerciales reliées à la navigation.

La constitution confère explicitement aux provinces la faculté de régir, par exemple, un traversier […], mais je ne pourrais pas réglementer les activités de Cime Aventures qui, essentiellement, offre des forfaits d’excursion sur une rivière à l’intérieur du Québec ? a questionné Me Klein.

L'avocat a souligné qu'on ne pouvait pas faire appel à l'argument de la compétence fédérale de la navigation dès que ça touche à l’eau .

De plus, il a indiqué à plusieurs reprises qu'Ottawa ne peut pas grever la propriété publique provinciale sur des eaux qui ne sont pas considérées comme navigables. Le procureur a d'ailleurs précisé que le fardeau de démontrer que la rivière Bonaventure était bel et bien navigable, au sens légal du terme, revient à la demanderesse.

Enfin, Manuel Klein a qualifié d'incohérente la position de Cime Aventures, qui ne s'est jamais opposée au principe de l'autorisation de commerce jusqu'à ce que ses modalités ne lui conviennent plus.

Une décision pour l'avenir

Quant au juge Pless, il a posé de très nombreuses questions aux parties mardi afin d'aiguiser sa compréhension du dossier. Il a également rappelé que l'entente de 2021, en cause dans le litige, n'est plus valide et que le dossier fait l'objet d'une ordonnance de sauvegarde.

Cette décision du tribunal, de juillet 2021, ordonne que les règles de 2020 prévalent jusqu'à ce que le litige soit réglé sur le fond, au terme des présentes audiences.

Le juge Alexander Pless a mentionné à deux reprises son souhait de rendre une décision utile pour les parties pour l’avenir, et pas juste pour le passé .

David Blair, de la firme McCarthy Tétrault, plaidera mercredi au nom de l'Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure. Le regroupement intervient dans ce dossier parce qu'il gère la ZEC de la rivière Bonaventure. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

L'avocat du Procureur général du Québec conclura son plaidoyer mercredi matin au palais de justice de Montréal. La parole reviendra, par la suite, à l’Association des pêcheurs récréatifs de la rivière Bonaventure, qui gère la ZEC de la rivière Bonaventure. Elle est représentée par David Blair, de la firme McCarthy Tétrault.

Si tout se déroule rondement, les procédures pourraient se conclure mercredi en fin d’après-midi, avec une journée d’avance sur l'horaire initialement prévu. Les différentes parties n’ont pas souhaité commenter les audiences.