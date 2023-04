Acquitté après un incident lié à une fausse arme lors du tournage de The Last of Us

Un jeune albertain qui a pointé en juin 2022 ce qui ressemblait à un fusil sur le plateau de tournage de The Last of Us, provoquant ainsi un arrêt coûteux de la production, a été acquitté mardi de toutes les accusations dont il faisait l'objet. Un juge de Calgary a conclu que son geste était « stupide », mais pas « criminel ».

Reece Wadden, qui avait 18 ans au moment des faits, faisait face à des accusations de méfait, d'utilisation illégale d'une fausse arme à feu et de possession d'une arme à la suite de l'incident survenu le 1er juin dernier à Olds, dans le sud de l'Alberta.

Le juge Brian Stevenson, qui l’ a acquitté, estime que le jeune n'avait pas l'intention de perturber le tournage. Au mieux, l'acte était stupide, mais dans les circonstances, il n’est pas criminel.

Une assistante-costumière avait alerté le chef de la sécurité de la production après avoir remarqué qu’un homme armé dans un immeuble pointant ce qui semblait être un véritable fusil d'assaut, mais qui s’est avéré être un fusil de type airsoft.

Environ 300 acteurs et membres de l'équipe, dont les vedettes Pedro Pascal et Bella Ramsey, avaient dû être conduits dans un endroit sûr en attendant l’arrivée de membres de la Gendarmerie royale du Canada. L'incident a coûté à la production plus de 50 000 $ en salaires, selon le procureur Alyx Nanji.

Une scène cruciale affectée

Le jeune Reece Wadden a dit avoir utilisé simplement la lunette de l'arme factice pour mieux voir l'action sur le plateau, de la fenêtre de son appartement situé au 2e étage.

L'incident a affecté une scène cruciale du premier épisode de The Last of Us, où une voiture de police et une camionnette s’écrasent et explosent. Rose Lam, la productrice exécutive du film, a expliqué que l'équipe n'avait pu obtenir qu'une seule prise de cette séquence.

La production déplore qu'une scène cruciale du film ait été affectée par l'incident. (Photo d'archives) Photo : The Last of Us

Dans ses conclusions, le procureur Alyx Nanjia a soutenu que Reece Wadden aurait dû connaître les conséquences de pointer ce qui semblait être un fusil d'assaut. Mais l'avocat de la défense, Peter Tesi, a plaidé que son client n'avait aucune intention de perturber le tournage du film. Il a également souligné que celui-ci s'était excusé après son arrestation.

Le juge Brian Stevenson a noté par ailleurs que ce qui est arrivé au jeune Reece Wadden devrait servir de leçon pour toutes les personnes qui possèdent des armes à feu factices .

Avec les informations de Meghan Grant