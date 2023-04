Michael Cera est l’ami de Ken dans le film Barbie

La vedette de la comédie culte pour ados Superbad, qui a aussi connu la gloire grâce à la série tout aussi culte Arrested Development, incarnera le rôle d’Allan. Son personnage est l’ami de Ken, le héros masculin du film interprété par le compatriote de Michael Cera, l’Ontarien Ryan Gosling.

La poupée Allan, reconnaissable à sa chevelure rousse et à sa veste de plage, a été commercialisée en 1964 avant d’être discontinuée et remplacée par Brad au début des années 1970.

L'Australienne Margot Robbie assure le rôle-titre du film, que Greta Gerwig a notamment décrit comme une satire du patriarcat . Les deux premiers longs métrages à titre de réalisatrice de cette dernière, Lady Bird et Little Women, ont recueilli trois nominations aux Oscars.

Le scénario a été coécrit par l'époux de Greta Gerwig, Noah Baumbach, figure majeure du cinéma indépendant américain, à qui l’on doit notamment les films primés The Squid and the Whale et Marriage Story.

Le matériel promotionnel dévoilé mardi a également permis d’apprendre que la vedette britannique de la pop Dua Lipa y tiendra son premier rôle au grand écran, celui d’une sirène.

D’autres actrices, dont Issa Rae, Kate McKinnon et Emma Mackey, joueront différentes personnalités de Barbie : respectivement une présidente, une gymnaste et une physicienne.

En plus de Michael Cera et de Ryan Gosling, un autre acteur ontarien fait partie du générique de Barbie : Simu Liu, vedette de la mégaproduction Marvel Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux.

Enfin, Will Ferrell incarnera le patron de Mattel, la compagnie qui a lancé la fameuse gamme de poupées en 1959, tandis que Helen Mirren agira à titre de narratrice du film.