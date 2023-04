Les établissements scolaires de l’Outaouais seront fermés mercredi en raison du verglas

Environnement Canada a émis, mardi, des alertes de forte pluie verglaçante pour la région.

Par courriel, mardi soir, le Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO) a indiqué que tous ses établissements seront fermés mercredi.

Cela comprend les écoles primaires et les services de garde, les écoles secondaires, les centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes et le centre administratif du CSSPO , est-il écrit.

Le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD), tout comme le Centre de services scolaire Cœur-des-Vallées (CSSCV) et le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais (CSSHBO) ont aussi annoncé mardi soir que les cours seraient annulés pour la journée de mercredi.

Du côté anglophone, les écoles de la commission scolaire Western Québec seront également fermées, mercredi.

Le télétravail sera de mise pour le personnel du Centre de services scolaire des Draveurs et de la commission scolaire Western Québec.