Protection du caribou forestier : Steven Guilbeault réplique à Pierre Poilievre

Les conservateurs ne s’intéressent pas au débat de fond. Comme pour le budget, ils s’opposent avant même de le voir et refusent de discuter avec l’ensemble des parties concernées , a fait savoir Steven Guilbeault dans une déclaration transmise à Radio-Canada.

Rappelons que ce dernier a menacé au début de février de recourir à un décret fédéral pour protéger l'espèce menacée au Québec si le nouveau plan de protection qui sera déposé en juin par Québec n’est pas satisfaisant.

Il n’y a pas de décret. En étroite collaboration avec le Québec, les peuples autochtones, les industries et les syndicats, nous travaillons vers un plan conjoint avec le Québec, attendu en juin 2023. Nous consultons tous les membres intéressés et impliqués. Le peu d'intérêt que M. Poilievre porte aux espèces en péril en dit long sur son manque de compréhension des réalités qui l'entourent , a poursuivi le ministre libéral.

Le chef Pierre Poilievre était accompagné du lieutenant conservateur pour le Québec, Pierre Paul-Hus, et du député de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Lors d’un passage à Tadoussac le mois dernier, à l’occasion d’une conférence de presse avec son homologue provincial, Benoit Charette, le ministre fédéral s’était déjà dit confiant d’en arriver à une entente d’ici juin.

Steven Guilbeault a aussi accusé le chef du PCC de mener une campagne de peur. Alors que la planète entière s'est mise d'accord pour prendre des actions plus vigoureuses, Pierre Poilievre continue à susciter la peur et à n'offrir aucune solution , a-t-il conclu.

Un ministre « wokiste extrême »

En journée lors d’un point de presse à la Scierie Girard, à Shipshaw, Pierre Poilievre avait qualifié l’éventuelle intervention d’Ottawa de décret wokiste.

Il en a rajouté en entrevue lors du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le plan de protection du caribou forestier doit être déposé en juin par Québec. Photo : Gracieuseté: Gouvernement de la Saskatchewan

Justin Trudeau et son ministre de l’Environnement wokiste extrême veulent pratiquement bannir le secteur forestier, 35 000 kilomètres [carrés], ça va tuer plus de 1000 emplois et des communautés à travers le Saguenay. Moi je ne veux rien savoir de ça, je veux donner au gouvernement du Québec le pouvoir de protéger les caribous, mais aussi de protéger les emplois et les industries qui alimentent l’économie partout au Saguenay , a-t-il lancé en faisant notamment référence à une donnée lancée qui représenterait le territoire visé par l’éventuel décret.

Un directeur de scierie inquiet

En marge du point de presse de la matinée, le directeur général de la Scierie Girard, Jean-Pierre Girard, s’était aussi inquiété de façon large sur les impacts à venir de la protection du caribou forestier dans la région.

On sait que présentement, c'est l'opposition officielle, puis il faut vraiment se faire entendre, puis dire au fédéral que c'est de compétence provinciale, mais on est très inquiet. On sait qu'on travaille sur un plan qui va être en consultation bientôt, puis on est très inquiet. On veut que le plan tienne compte des communautés et des travailleurs qui vont être impliqués , a analysé le directeur général de la Scierie Girard, Jean-Pierre Girard.

Comme bien d'autres, il craint que réduire le taux de perturbation en forêt pour protéger l'espèce amènera des pertes d'emplois, via une diminution de la récolte de bois pour l'industrie forestière. Cette activité économique est pointée du doigt par des scientifiques comme étant la cause principale du déclin constant des populations de caribous forestiers et montagnards au Québec, notamment car les chemins forestiers peuvent faciliter le déplacement des prédateurs du caribou. L'industrie réplique souvent que le réchauffement climatique pourrait plutôt être en cause pour l'espèce qui peine à s'adapter.

Avec les informations de Catherine Paradis, Annie-Claude Brisson et Roby St-Gelais