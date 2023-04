Royal, de Jean-Philippe Baril Guérard, chez Duceppe en 2024

Les codirecteurs artistiques David Laurin et Jean-Simon Traversy ont construit un programme riche en quêtes personnelles bouleversantes et distinctes. Leur objectif premier était de ramener les gens au théâtre et de leur donner envie de sortir de la maison, ce qui est de plus en plus complexe depuis la pandémie.

Pour le 50e anniversaire de Duceppe, les codirecteurs artistiques soulignent que les gens sont au rendez-vous, malgré les attentes pessimistes. On sent une réouverture à autre chose que de la comédie, une envie chez les spectateurs de voir d’autres sortes d'œuvres , a observé Jean-Simon Traversy.

Il va y avoir de bonnes discussions à la suite des pièces et elles ne seront pas nécessairement consensuelles , a affirmé David Laurin en entrevue au micro de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18, soulignant que plusieurs pièces allaient mettre de l’avant des sujets polarisants.

La saison s’ouvrira le 6 septembre avec Salle de nouvelles, adaptation du film Network, sorti en 1976 et dépeignant les différentes transformations du monde des médias. Denis Bernard y interprétera le premier rôle, celui d’un lecteur de nouvelles plus grand que nature.

L’actrice Pascale Montpetit montera sur scène dans Docteure, du jeune prodige britannique Robert Icke, à compter du 18 octobre. On y relate les grands débats qui opposent la science, la religion et les privilèges, dans une mise en scène de Marie-Ève Milot.

Le premier spectacle de 2024 chez Duceppe sera Chimerica, de Lucy Kirkwood, une enquête passionnante qui met en lumière les tensions entre la Chine et les États-Unis. La pièce sera présentée à compter du 17 janvier.

Olivier Kemeid mettra en scène son texte Moi, dans les ruines rouges du siècle, le récit de la vie rocambolesque du comédien québécois d'origine ukrainienne Sasha Samar durant la chute du bloc soviétique. On pourra voir la pièce du 28 février au 30 mars prochain.

À partir du 10 avril 2024, c’est Jean-Philippe Baril Guérard qui clôturera la prochaine saison de Duceppe avec l’adaptation théâtrale de son roman Royal, dans lequel il s’intéresse à la jeunesse surperformante.

Les à-côtés

En résidence durant la nouvelle saison, le duo Posthumains, composé des artistes Patrice Charbonneau-Brunelle et Dominique Leclerc, mêle la dramaturgie et les effets du développement des technologies sur le vivant.

Fanny Britt poursuit quant à elle son observation des fantômes et s'interroge sur tous les chemins non empruntés et les vies non vécues. Les résidences d’écriture Duceppe permettent aux artistes de se jeter dans une production d’envergure pour une durée de deux ans.

D’autres spectacles seront présentés en formules 5 à 7 ainsi qu’en mode hors abonnement.

On peut trouver les détails de la programmation sur le site de Duceppe  (Nouvelle fenêtre) .