Dans l’espace avec Pierre-Yves Lord sur ICI Explora

Je suis passionné par l’espace depuis mon enfance, a lancé Pierre-Yves Lord en conférence de presse. Pour moi, ce n’est pas seulement une question de science, car je m’intéresse aussi aux dimensions philosophique et artistique de ce thème.

En retraçant les événements significatifs de l'histoire spatiale, il plongera également dans tout ce qui en découle, y compris la création artistique.

L'art inspiré du ciel

Fasciné par les travaux de l’astrophysicien américain Carl Sagan, il s’entretiendra avec les artistes Laurence Dauphinais et Maxime Carbonneau, qui ont créé Dans les nuages. Le point de départ de cette œuvre, c’est le travail de Carl Sagan, qui, en 1977, a envoyé dans l’espace des disques gorgés d’informations et d’images de la Terre. Je n’ai pas pu rencontrer Carl Sagan, malheureusement, parce qu’il est mort, mais ces artistes m’ont permis de pousser ma réflexion philosophique et spatiale plus loin , affirme Pierre-Yves Lord.

Dans la série documentaire, l’animateur personnifie un lecteur de nouvelles d’une autre époque inspiré de Walter Cronkite, qui présentait, dès les années 60, CBS Evening News sur CBS News. L’esthétique d’époque nous fait revivre les moments marquants de l’histoire du cosmos alors que les entrevues, elles, nous ramènent dans une réalité contemporaine qui permet de décortiquer le tout à l’aide du savoir actuel.

Le réalisateur Jean-Philippe Pariseau jongle ainsi avec les différentes esthétiques, lui qui a l’habitude de suivre Pierre-Yves Lord partout dans le monde depuis leur collaboration sur Les flots, diffusée sur TV5 Monde. Bulletin spatial, c’est une émission dans laquelle tout s’emboîte, a-t-il expliqué. Le contenu et le contenant sont parfaitement alignés.

La vulgarisation à l'honneur

Le metteur en scène Robert Lepage, la directrice au contenu scientifique au Cosmodôme, Marie-Michèle Limoges, l’astronaute David Saint-Jacques et l’ingénieure en aérospatiale Farah Alibay collaboreront avec l’animateur, qui sera également accompagné de l'astrophysicien Robert Lamontagne et de la physicienne et vulgarisatrice scientifique Stéphanie Jolicoeur.

L’ingénieure en aérospatiale Farah Alibay collaborera avec l’animateur. Photo : Radio-Canada

Parmi les entrevues marquantes de la série documentaire, notons la rencontre de Pierre-Yves Lord avec la cheffe de navigation du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la Québécoise Julie Bellerose. Celle-ci explique son implication dans les travaux qui ont permis de dévier la trajectoire d’un astéroïde, « l’un des moments les plus Armageddon de notre histoire moderne », selon l’animateur.

« La science-fiction nourrit les scientifiques et les scientifiques nourrissent la science-fiction. Il y a de grandes réflexions scientifiques dans les films et les livres. Il ne faut pas oublier à quel point Jules Verne était pratiquement dans la prémonition à une certaine époque », rappelle-t-il.

La série s’adresse à toute la famille, autant aux spécialistes qu’aux néophytes. On s’est vraiment sentis accueillis malgré notre manque de diplômes, a souligné Pierre-Yves Lord en riant, précisant qu’il n’avait pas réussi ses mathématiques 436 du premier coup. Les gens qui détiennent ce savoir de très haut niveau ont un grand désir de partage. Ils sont tellement amoureux de leur sujet qu’ils souhaitent le vulgariser le plus possible.

Les 6 émissions de 30 minutes seront diffusées sur ICI Explora les lundis à 21 h, et le tout sera sur Tou.tv Extra par la suite.