Le nouveau scénario du 3e lien pas plus attrayant pour les opposants

Radio-Canada a révélé mardi que le gouvernement Legault envisage une nouvelle mouture du tunnel Québec-Lévis passablement différente de la version qui a été présentée en avril 2022.

Plutôt que de faire circuler les voitures dans deux tubes distincts, l’un dans chaque direction, avec des voies réservées au transport en commun, mais uniquement lors des heures de pointe, Québec étudie maintenant la possibilité de consacrer un tunnel entièrement au transport collectif pouvant accueillir une ligne de tramway.

La construction d'une autre ligne du tramway passant sous le fleuve Saint-Laurent pour relier les deux rives serait envisagée, selon ce qu'a appris Radio-Canada. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Toujours selon nos informations, les voitures circuleraient à l’intérieur de l’autre tunnel constitué de deux étages, un par direction. Un scénario qui rappelle la première version du projet de troisième lien envisagé par la CAQ , à ceci près que les camions y seraient interdits de circulation.

L’augmentation de la place accordée au transport collectif ne change rien à la position de Québec solidaire (QS) à l’égard du troisième lien.

Toujours inacceptable

Pour l'instant, c'est toujours un projet d'autoroute [...] Il y a toujours une composante autoroute qui passe sous le fleuve Saint-Laurent [et] qui va déverser 50 000 voitures dans les quartiers centraux de la ville de Québec. Peu importe comment on arrange les tubes, pour moi, le projet demeure inacceptable , a déclaré le porte-parole solidaire en matière de transport et de mobilité, Étienne Grandmont, lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale.

Le Parti québécois (PQ) abonde dans le même sens. La nouvelle mouture du troisième lien ne va pas suffisamment loin au goût de son chef, Paul St-Pierre Plamondon. Il maintient que la future infrastructure doit être entièrement destinée au transport en commun.

On réitère que la partie voiture va comporter les mêmes enjeux d'étalement urbain, d'impact sur la qualité de l'air, sur les terres agricoles [et] le coût astronomique des infrastructures routières , a fait valoir le chef de la formation souverainiste.

Paul St-Pierre Plamondon et le PQ prônent la construction d'un troisième lien destiné exclusivement au transport collectif. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Après avoir proposé, lorsqu’il était au pouvoir, un troisième lien autoroutier, le Parti libéral du Québec se positionne dorénavant en faveur d’une infrastructure qui serait uniquement consacrée au transport collectif. Même si ce n’est pas ce que s’apprête à proposer la CAQ , le chef libéral par intérim, Marc Tanguay, voit dans le scénario à l’étude un pas dans la bonne direction.

[On est] heureux, à tout le moins, de voir que dans cette nouvelle mouture là, qui n'est pas un document officiel, il y aurait cet élément-là. Mais on a hâte de parler de quelque chose de concret , a commenté M. Tanguay, qui a une fois de plus exigé la publication de toutes les études portant sur le projet de troisième lien.

Un signal clair

Les propos du chef libéral rejoignent en partie ceux de la porte-parole de l'organisme Accès transports viables, Angèle Pineau-Lemieux.

Il y a là une bonne nouvelle qu’on commence à comprendre que le premier projet, il ne tenait pas la route. On commence à écouter les experts. Ceci dit, dans la nouvelle mouture, on demeure avec un tunnel autoroutier et un tunnel en transport en commun , a fait remarquer celle qui agit également à titre de coordonnatrice pour la coalition Non au troisième lien.

On a un signal clair que le gouvernement doit se concentrer uniquement sur le transport en commun pour la mobilité interrives à l’avenir , a-t-elle ajouté.

La pertinence de construire un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis continue de faire débat. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le maire de Québec attend pour sa part la publication des études promises par la CAQ avant de se prononcer sur son projet de tunnel entre Québec et Lévis. Bruno Marchand croit néanmoins que, si le troisième lien doit voir le jour, il devra inclure du transport collectif permettant aux usagers de se déplacer rapidement d’un centre-ville à l’autre.

En ce qui a trait à la pertinence de la portion autoroutière du projet, le maire maintient qu’il revient à la CAQ d’en faire la démonstration.

Je laisse au gouvernement le soin d'en présenter les bénéfices, le pourquoi, le comment, où ça va sortir à Québec. Je n'ai pas de réponse à donner là-dessus , a commenté M. Marchand.

Axe routier essentiel

Pour le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, un partisan du troisième lien de la première heure, il est hors de question d’empêcher les voitures d’y circuler : Nous, on maintient que l'axe routier est toujours essentiel .

L’exclusion du camionnage prévue dans la nouvelle mouture du projet ne semble pas importuner le maire, même si l’amélioration de la circulation des transports lourds fait partie des arguments qu’il met de l’avant pour demander la construction d’un nouveau lien autoroutier.

[Le fait que les voitures vont pouvoir l’emprunter] va permettre d'enlever la pression sur les ponts et peut-être d'atteindre une certaine fluidité que ne peut plus offrir le pont Pierre-Laporte , a fait valoir Gilles Lehouillier.

Selon Gilles Lehouillier, la possible inclusion du tramway dans le projet de troisième lien est « une avancée de plus ». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

Rappelons que les poids lourds ne sont plus autorisés à emprunter le pont de Québec depuis de nombreuses années. Pour traverser le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Québec et Lévis, les camions doivent obligatoirement emprunter le pont Pierre-Laporte.

En consacrant la moitié du projet de troisième lien au transport collectif, Québec pourrait augmenter ses chances d’obtenir du financement auprès du gouvernement fédéral.

Trudeau a hâte de voir le projet

De passage à Lévis mardi pour annoncer officiellement l’inclusion du chantier maritime Davie dans la Stratégie nationale de construction navale, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a évité de se mouiller sur le nouveau scénario à l’étude.

Comme toujours, on a hâte de voir la proposition. On va travailler ensemble. Je pense que les gens commencent à comprendre à quel point nos deux gouvernements travaillent bien ensemble pour livrer des projets importants pour les Québécois et pour le bien du Canada. On va continuer à être ouverts à tout projet qui viendra de notre bord , a déclaré M. Trudeau.

Les premiers ministres François Legault (à gauche) et Justin Trudeau (à droite) se sont abstenus mardi de commenter le nouveau scénario de troisième lien à l'étude. Photo : Radio-Canada

Présent à ses côtés, le premier ministre du Québec, François Legault, n’a pas voulu dire si la nouvelle mouture du troisième lien sera présentée lors de la mise à jour que son gouvernement prévoit de faire prochainement.

Comme je l'ai dit [...] à plusieurs reprises, on a fait faire de nouvelles études d'achalandage incluant les impacts du télétravail [...]. D'ici quelques semaines [la ministre des Transports] Geneviève Guilbault va faire une proposition, puis on n'a rien à ajouter pour l'instant , a indiqué M. Legault.

